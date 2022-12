PSG joga sem trio e vence amistoso em preparação para retorno da temporada

21/12/2022 | 10:16



Ainda sem contar com Lionel Messi, Kylian Mbappé e Neymar, o Paris Saint-Germain voltou a campo nesta quarta-feira para mais um amistoso, em preparação para o retorno da temporada europeia, interrompida pela disputa da Copa do Mundo do Catar. E, em casa, o time da capital francesa venceu o Quevilly, da segunda divisão, por 3 a 1.

O atacante Ilyes Housni foi o nome do jogo, autor de dois gols, um em cada tempo. Gharbi marcou o primeiro gol do PSG, que abriu 3 a 0 com facilidade. Na reta final do jogo, o Quevilly descontou com gol de Diedhiou.

O time de Paris contou com alguns titulares importantes, como o goleiro Donnarumma, o zagueiro Sergio Ramos e o volante Verratti. Ao longo do segundo tempo, o técnico Christophe Galtier trocou quase o time inteiro do PSG. E, se Kylian Mbappé ainda não voltou ao time, a família foi representada em campo pelo seu irmão mais novo, Ethan Mbappé. O adolescente de 15 anos ganhou alguns minutos em campo no segundo tempo.

Foi o segundo amistoso do PSG em preparação para a retomada das competições na França. No primeiro, na sexta-feira passada, ganhou do Paris FC por 2 a 1.

O time volta aos jogos oficiais na quarta que vem, dia 28, para enfrentar o Strasbourg, em rodada do Campeonato Francês. O clube ainda não confirmou se já terá à disposição do trio de atacantes que esteve na Copa. Messi está na Argentina, Mbappé já voltou à França e Neymar está no Brasil.