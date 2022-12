Knicks arrasam Warriors e somam 8ª vitória seguida na NBA; Denver bate Grizzlies

21/12/2022 | 09:20



Uma das surpresas da temporada da NBA, o New York Knicks não tomou conhecimento do Golden State Warriors na noite desta terça-feira. Jogando em casa, no Madison Square Garden, o time de Nova York arrasou os atuais campeões, que estiveram em quadra com desfalques de peso, por 132 a 94. Na disputa pela liderança da Conferência Oeste, o Denver Nuggets levou a melhor sobre o Memphis Grizzlies.

Foi a oitava vitória consecutiva dos anfitriões, que já aparece na sexta colocação do Leste, dentro da zona de classificação direta aos playoffs. Acostumado a frequentar a parte inferior da tabela nos últimos anos, o time de Nova York soma 18 triunfos e 13 derrotas. Já os Warriors figura apenas na 11ª colocação do Oeste, com 15 vitórias e 17 revezes.

"Ninguém fica conversando com esta série invicta. Mas, obviamente, conversamos sobre manter este momento. Estamos apenas tentando ser o melhor time que conseguimos ser, mantendo o foco um dia de cada vez", comentou Jalen Brunson, autor de 21 pontos para os Knicks. Ele e Immanuel Quickley, com 22 pontos, foram os cestinhas da equipe.

Pelos atuais campeões da NBA, o destaque individual foi Jordan Poole, cestinha do confronto, com 26 pontos. Poole não teve a companhia de dois dos principais jogadores da equipe. Stephen Curry se recupera de lesão no ombro, enquanto Andrew Wiggins sofreu um problema muscular na coxa.

Em outro grande jogo da rodada, Denver Nuggets e Memphis Grizzlies fizeram um duelo direto pela liderança da Conferência Oeste. O Denver venceu por 105 a 91, em casa, e desbancou o rival na primeira colocação. Ambos os times somam 19 vitórias e 11 derrotas, mas os Nuggets levam vantagem nos critérios de desempate.

Os Nuggets fizeram valer seu jogo coletivo contra a atuação dos Grizzlies, focada no grande momento vivido por Jo Morant. Como de costume, Morant não decepcionou. Foi o cestinha da partida, com direito a um "double-double", de 35 pontos e 10 assistências. Depois dele, o maior pontuador foi Dillon Brooks, com 11 pontos.

Do outro lado, seis jogadores chegaram aos dois dígitos na pontuação. Aaron Gordon foi o maior pontuador, com 24 pontos. Nikola Jokic, mais discreto do que de costume, contribuiu com um "double-double" de 13 pontos e 13 assistências. Também se destacaram: Christian Braun (13 pontos), Kentavious Caldwell-Pope (12), Bruce Brown (16) e o reserva Bones Hyland (12).

Confira os resultados da noite desta terça-feira:

Detroit Pistons 111 x 126 Utah Jazz

Miami Heat 103 x 113 Chicago Bulls

New York Knicks 132 x 94 Golden State Warriors

Phoenix Suns 110 x 113 Washington Wizards

Denver Nuggets 105 x 91 Memphis Grizzlies

Acompanhe os jogos desta quarta-feira:

Philadelphia 76ers x Detroit Pistons

Cleveland Cavaliers x Milwaukee Bucks

Atlanta Hawks x Chicago Bulls

Brooklyn Nets x Golden State Warriors

Boston Celtics x Indiana Pacers

New York Knicks x Toronto Raptors

Minnesota Timberwolves x Dallas Mavericks

Houston Rockets x Orlando Magic

Oklahoma City Thunder x Portland Trail Blazers

Sacramento Kings x Los Angeles Lakers

Los Angeles Clippers x Charlotte Hornets