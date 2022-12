Morre aos 74 anos de idade, o ator Pedro Paulo Rangel

21/12/2022 | 09:11



Luto! Morreu na madrugada desta quarta-feira, dia 21, o ator Pedro Paulo Rangel, aos 74 anos de idade.

O ator estava internado em um hospital do Rio de Janeiro desde o último dia 30 de novembro para tratar uma descompensação do quadro de enfisema pulmonar. A informação da morte foi divulgada pela família, mas a causa não foi revelada. Segundo informações da Globo.

O artista lutou por 20 anos contra os efeitos da doença pulmonar obstrutiva crônica - DPOC, causada pelo tabagismo. No último dia 14 de dezembro, Pedro Paulo teve a sedação suspensa em uma tentativa de extubação, seu estado de saúde era grave.

Carreira

Pedro Paulo Rangel nasceu em junho de 1948 na cidade do Rio de Janeiro. Ele descobriu o gosto pelo teatro aos 11 anos de idade, por meio de um vizinho que era ator amador. Com mais de 50 anos de carreira, o artista teve papéis marcantes em seu currículo, como Gabriela, Vale Tudo, Indomada, Torre de Babel . Além de diversos trabalhos no teatro.

O último trabalho de Pedro Paulo foi como bibliotecário da Imperatriz Leopoldina na série Independências, da TV Cultura, neste ano.