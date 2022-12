Família real britânica divulga imagens das novas cédulas de dinheiro com o rosto de Charles III

21/12/2022 | 09:10



Na última terça-feira, dia 20, a família real britânica divulgou as primeiras imagens de como será nova libra esterlina com o rosto de Charles III. O filho mais velho de Elizabeth II se tornará o primeiro rei estampar o papel.

Na legenda da publicação no Instagram, foi anunciado que a expectativa é que o design entre em circulação apenas em 2024

Hoje, o Banco da Inglaterra revelou designs para novas notas bancárias com Sua Majestade o Rei. Espera-se que eles entrem em circulação no Reino Unido em meados de 2024. Embora a imagem do monarca apareça em moedas desde o século VIII, as cédulas são uma invenção muito mais recente. O soberano britânico só aparece nas notas bancárias britânicas desde 1960, tornando Sua Majestade apenas o segundo monarca - e o primeiro rei - a aparecer na moeda dessa maneira.