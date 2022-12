As cidades que bombam de matches no Tinder durante o verão

Redação

Do Rota de Férias



21/12/2022 | 08:55



Para agitar a estação mais quente do ano, o aplicativo de relacionamento Tinder montou uma lista de cidades e regiões brasileiras que costumam bombar no verão.

O primeiro lugar da lista ficou com Maresias, São Sebastião (SP). A praia é velha conhecida dos surfistas e pode ser o destino do seu próximo match.

As duas posições seguintes ficam em Santa Catarina: a capital Florianópolis e Balneário Camboriú. Ambas ficam cheias no verão (quando a água do mar está menos gelada!) e são famosas pela vida noturna agitada.

Siga a cobertura de nossos repórteres no Instagram @rotadeferias, com direito a belas fotos e stories repletos de informações.

Matches no Tinder: cidades brasileiras

No álbum, você confere a lista completa das cidades que vão bombar de matches no verão:

1. Maresias (SP) | Divulgação/Celso Moraes 1. Maresias (SP) | Divulgação/Celso Moraes × 2. Florianópolis (SC) | Divulgação/Santur 2. Florianópolis (SC) | Divulgação/Santur × 3. Balneário Camboriú (SC) | Divulgação/Santur 3. Balneário Camboriú (SC) | Divulgação/Santur × 4. Porto Seguro (BA) | Divulgação 4. Porto Seguro (BA) | Divulgação × 5. São Paulo (SP) | Divulgação 5. São Paulo (SP) | Divulgação × 6. Rio de Janeiro (RJ) | Divulgação Riotur/Pedro Kirilos 6. Rio de Janeiro (RJ) | Divulgação Riotur/Pedro Kirilos × 7. Guarapari (ES) | Divulgação Sagrilo 7. Guarapari (ES) | Divulgação Sagrilo × 8. Salvador (BA) | Divulgação Bahiatursa/Jota Freitas 8. Salvador (BA) | Divulgação Bahiatursa/Jota Freitas × 9. Recife (PE) | Divulgação Setur 9. Recife (PE) | Divulgação Setur × 10. Fortaleza (CE) | Divulgação 10. Fortaleza (CE) | Divulgação ×

PLANEJE SUA VIAGEM

Ao planejar uma viagem no Brasil, independentemente do destino, é importante ficar atento a uma série de detalhes. Na hora de comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, usamos as ferramentas abaixo, sempre muito úteis. Com elas você economiza e, de quebra, ganha tempo. Acredite: viajar organizado é um dos segredos que nos permite estar sempre na estrada.