EUA devem anunciar US$ 1,8 bilhão em ajuda militar à Ucrânia

21/12/2022 | 08:03



Os EUA vão enviar US$ 1,8 bilhão em ajuda militar à Ucrânia, em um pacote massivo que deve incluir pela primeira vez uma bateria de mísseis Patriot e bombas guiadas com precisão para seus caças, disseram autoridades dos EUA nesta terça-feira, 20, enquanto o governo do presidente Joe Biden se prepara para receber o presidente ucraniano Volodymyr Zelenski em Washington nesta quarta-feira, 21.

Os oficiais americanos detalharam a ajuda em condição de anonimato, uma vez que ela ainda não foi anunciada. O pacote sinaliza uma expansão do tipo de armamento enviado pelos EUA à Ucrânia para reforçar as defesas aéreas do país contra o que tem sido uma barragem crescente de ataques de mísseis russos.

O pacote, que deve ser anunciado nesta quarta, incluirá cerca de US$ 1 bilhão em armas dos estoques do Pentágono e outros US$ 800 milhões em financiamento por meio da Iniciativa de Assistência à Segurança da Ucrânia, que financia armas, munições, treinamento e outras assistências, disseram autoridades.

O pacote do governo americano vem após autoridades ucranianas pressionarem Washington por armamento mais avançado, e deve preceder a aprovação de mais US$ 44,9 bilhões em apoio à Ucrânia pelo Congresso, como parte de uma lei de gastos maciça. Isso garantiria que o apoio dos EUA continuasse no próximo ano e além, quando os republicanos assumirem o controle da Câmara em janeiro. Alguns legisladores republicanos expressaram cautela sobre a assistência. Fonte: Associated Press.