Fluminense anuncia também a contratação de Lima e espera por Keno nesta quarta

20/12/2022 | 22:45



Antes da terça-feira acabar, o Fluminense anunciou um terceiro reforço. Depois do goleiro Vitor Eudes, que estava no Marítimo, de Portugal, e do zagueiro Vitor Mendes, emprestado pelo Atlético-MG, o clube das Laranjeiras acertou a contratação do meia-atacante Lima até dezembro de 2025. Ele vai vestir a camisa número 45.

"Estou muito feliz. Tudo aconteceu de uma maneira muito natural. É um grande momento para mim assinar com um grande clube como é o Fluminense. Minha família também está muito contente, é um sonho realizado. Agora é seguir em frente e dar início a esse trabalho", afirmou o jogador.

Natural de Araçatuba, interior de São Paulo, Lima iniciou a carreira no Grêmio e tem passagens por Mallorca, da Espanha, e Al-Wasl, dos Emirados Árabes. Desde 2019, o meia-atacante estava no Ceará, time no qual na última temporada entrou em campo 53 vezes, marcou seis gols e deu duas assistências.

Antes dos três reforços, o primeiro anunciado foi o lateral-direito Guga, outro vindo do Atlético-MG, mas de forma definitiva. Nesta quarta-feira, a expectativa é para o anúncio do atacante Keno, também do alvinegro mineiro.

Além das contratações, o Fluminense renovou com peças importantes do elenco, como o atacante Germán Cano, o meia Paulo Henrique Ganso, o volante André e o zagueiro Manoel. A permanência do técnico Fernando Diniz também foi assegurada.