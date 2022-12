Fluminense anuncia contratação do goleiro Vitor Eudes e do zagueiro Vitor Mendes

20/12/2022 | 21:18



O Fluminense anunciou, nesta terça-feira, as contratações do goleiro Vitor Eudes, que estava no Marítimo, de Portugal, e do zagueiro Vitor Mendes, emprestado pelo Atlético-MG. Com os dois reforços, o clube tricolor já tem três novidades no elenco para a temporada 2023. Antes deles, o primeiro anunciado foi o lateral-direito Guga, outro vindo do Atlético-MG, mas de forma definitiva.

Vitor Eudes tem 24 anos e foi revelado pelo Cruzeiro, clube no qual ficou até 2021. Então, transferiu-se para o Marítimo. "A expectativa é a melhor possível. Estou muito feliz e motivado, espero que eu possa ajudar bastante o Fluminense. Para mim é uma honra muito grande jogar neste grande clube", afirmou o goleiro.

Já Vitor Mendes, natural de Belém, teve passagens pelas categorias de base de Carajás, Paysandu, Inter de Limeira e Santos. Terminou a formação no Atlético-MG e já atuou por empréstimo em times como Boa Esporte e Figueirense. Durante a última temporada, defendeu a camisa do Juventude.

'A expectativa é a melhor possível. A oportunidade de vestir a camisa de um grande clube é uma honra para mim. Espero conseguir conquistar grandes coisas e ser muito feliz no Fluminense. A ansiedade é muito grande de começar a trabalhar e fazer logo meu primeiro jogo com essa camisa. Que eu consiga escrever meu nome na história desse clube tão grande", disse Vitor.

Além das contratações, o Fluminense renovou com peças importantes do elenco, como o atacante Germán Cano, o meia Paulo Henrique Ganso, o volante André e o zagueiro Manoel. A permanência do técnico Fernando Diniz também foi assegurada.