Zelensky se prepara para visitar Washington nesta quarta-feira

20/12/2022 | 20:33



O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, está se preparando para visitar Washington nesta quarta-feira, 21, de acordo com três fontes à Associated Press, em sua primeira viagem conhecida para fora do país desde o início da invasão russa em fevereiro. Duas fontes do Congresso e uma pessoa familiarizada com o assunto confirmaram os planos da visita. Eles falaram sob condição de anonimato devido à natureza altamente sensível da viagem. Eles disseram que a visita de Zelensky, embora esperada, ainda pode ser cancelada no último minuto devido a questões de segurança.

A visita deve incluir um discurso ao Congresso e uma reunião com o presidente Joe Biden. Isso ocorre quando os legisladores devem votar um pacote de gastos de fim de ano que inclui cerca de US$ 45 bilhões em assistência de emergência à Ucrânia e enquanto os EUA se preparam para enviar mísseis terra-ar Patriot ao país para ajudar a evitar a invasão russa. A última parcela de financiamento dos EUA seria a maior infusão americana de assistência à Ucrânia, acima até mesmo do pedido de emergência de US $ 37 bilhões de Biden, e garantiria que o financiamento fluísse para o esforço de guerra nos próximos meses.

A presidente da Câmara, Nancy Pelosi, encorajou os legisladores a estarem presentes na sessão da noite de quarta-feira. Zelensky se dirigiu - quase diariamente - a vários parlamentos e organizações internacionais por vídeo e enviou sua esposa a capitais estrangeiras para angariar assistência. A visita ocorre um dia depois de ele ter feito uma viagem ousada e perigosa ao que chamou de o ponto mais quente da linha de frente de 1.300 quilômetros, a cidade de Bakhmut, na disputada província de Donetsk, na Ucrânia.

Sua visita ocorre nos últimos dias da presidência de Pelosi na Câmara. Os republicanos assumirão o controle da Câmara em janeiro, enquanto os democratas manterão o poder no Senado. Enquanto os republicanos definidos para presidir os principais comitês de segurança nacional pressionam pelo apoio contínuo à Ucrânia, há preocupações crescentes entre os membros do Partido Republicano sobre o custo e a duração do esforço.

A notícia da visita de Zelenskyy foi relatada pela primeira vez pelo Punchbowl News.