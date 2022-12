Cruzeiro apresenta volante Wallison, apesar da briga judicial com a Ponte Preta

20/12/2022 | 20:26



Apesar de uma briga judicial para tentar impedir a saída do volante Wallisson da Ponte Preta, o Cruzeiro não perdeu tempo e confirmou nesta terça-feira a contratação do jogador de 25 anos. O atleta conseguiu uma liminar que o liberou para acertar com qualquer clube e já falou como reforço do Cruzeiro, o seu time do coração.

"Um sonho realizado, estou muito feliz. Quando soube do interesse orei todos os dias e graças a Deus deu tudo certo. Agora é trabalhar porque tenho certeza que a temporada 2023 será muito marcante. Agora terá um torcedor dentro de campo representando as cores do Cruzeiro", disse.

Wallisson cobra da Ponte Preta três meses de salários atrasados e FGTS. Entretanto, o caso ainda não terminou. Após o jogador conseguir a liminar, o clube paulista entrou com um novo recurso para reverter a decisão da 7ª Vara do Trabalho de Campinas, concedida pela juíza Cristiane Montenegro Rondelli.

A Ponte Preta quer receber ao menos parte da multa de Wallisson, que é de R$ 30 milhões para o mercado nacional, já que tinha contrato até 2027. Ao mesmo tempo em que a Justiça analisa o novo recurso, prepara também a audiência, que acontecerá no mês de abril para julgamento do mérito, ouvindo as duas partes.

Os atrasos no clube campineiro aconteceram porque o clube teve perto de R$ 8 milhões de receitas bloqueados nos últimos meses. Enquanto isso, Wallisson trocou de empresário e este se aproveitou da brecha para ir à justiça.

Diante das circunstâncias, os dirigentes ponte-pretanos consideraram a ação do empresário como oportunista. Para eles, embora seja legal, porém, é imoral tendo em vista que foi em Campinas que o jogador ganhou projeção, inclusive, ele tinha renovado seu contrato até 2027.

Antes de chegar na Ponte Preta, o volante passou por Democrata-GV e Portuguesa-RJ. Ele rodou também por Volta Redonda, Nova Venécia-ES e Athletic-MG, onde se destacou na disputa do Campeonato Mineiro da atual temporada. Daí veio para Campinas, onde disputou a Série B pela Ponte preta e foi um dos destaques. Fez 30 jogos e marcou cinco gols.