Camp de Santo André recebe 50 cestas básicas do Banco de Alimentos

Da Redação



20/12/2022 | 19:52



O Camp (Centro de Assistência Social e Motivação Profissional) de Santo andré recebeu, na última segunda-feira (19), 50 cestas básicas do Banco de Alimentos, em uma doação realizada pela Braskem. Ao todo, a empresa disponibilizou 2.500 cestas básicas para serem divididas pelo Fundo Social de Solidariedade para as entidades assistenciais do município.

O Camp Santo André recebe as doações através de parcerias e faz a distribuição das cestas básicas para as famílias dos jovens que participam do programa de desenvolvimento profissional e inclusão digital. "É um trabalho sócio-educacional de extrema importância, principalmente nesse momento pós-pandemia que ainda estamos vivendo", destacou o presidente do Camp, Bruno Presente. Em um comunicado, Camp ainda destacou a importância da doação para que as famílias em situação de vulnerabilidade consigam ter acesso à alimentação.