Dino: Há muita tranquilidade de que a posse democrática de Lula vai acontecer

20/12/2022 | 19:34



O futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino (PSB-MA), afirmou que há muita tranquilidade de que a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva será realizada. Ele disse que os futuros ministros e a equipe de transição estão em contato com o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, que garantiu, segundo ele, a manutenção da ordem pública na capital.

"Temos muita convicção de que o planejamento que está sendo feito vai dar conta e que a ampla participação social vai constranger esses pequenos agrupamentos extremistas, que nós acreditamos que deverão se manter nos limites dos setores, dos espaços que atualmente eles atualmente ocupam. Depois de 1º de janeiro, vamos tratar qual vai ser o cenário em relação a essas ditas ocupações no entorno dos quartéis", disse em entrevista coletiva nesta terça-feira, 20.

O futuro ministro comentou que a "única restrição" que tem causado receio na equipe é a possibilidade de chuvas no dia 1º de janeiro. Além dos eventos institucionais, a equipe de Lula planeja realizar o Festival do Futuro, com shows de diversos artistas na Esplanada dos Ministérios.

Questionado por jornalistas, Dino disse ainda que acredita que não haverá nenhum tipo de obstrução de rodovias federais. "Nós acreditamos que nenhum servidor efetivo da PF (Polícia Federal), das Forças Armadas ou da PRF (Polícia Rodoviária Federal) vai deixar de cumprir seus deveres. Porque ninguém vai pedir favor. É dever e obrigação", disse.