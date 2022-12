Protesto ambiental vira caso de polícia em Rio Grande da Serra

Joyce Cunha



20/12/2022 | 19:08



Membros do MDV (Movimento de Defesa pela Vida) apresentaram nessa terça-feira (20) à Polícia Civil, laudos do IML (Instituto Médico Legal) e pediram sequência às investigações criminais no caso das agressões sofridas no último sábado (17), durante protesto contra supostas irregularidades na construção de galpões em Rio Grande da Serra. Integrantes do grupo ambiental afirmam que foram vítimas de violência física por homem ligado aos proprietários do empreendimento imobiliário que é alvo das denúncias.

De acordo com relatos e vídeos gravados por testemunhas, o MDV fazia manifestação na área onde a empresa Pacheco e Silva Comércio de Veículos realizou a supressão vegetal ­e onde faz o aterramento de parte dos lotes quando a confusão começou. Os ativistas e representantes do empreendimento envolvidos no desentendimento trocaram acusações e registraram Boletim de Ocorrência na delegacia de Ribeirão Pires. De um lado, os manifestantes alegaram às autoridades policiais que foram confrontados e ameaçados durante o protesto, episódio que terminou em agressões a três membros do MDV, incluindo uma mulher. Já a empresa afirma que as intervenções no terreno, localizado na Avenida José Belo, estão sendo feitas com autorização dos órgãos competentes e que houve dano a telhas que cercam a obra.

“A coisa foi feia. (Os manifestantes) receberam pancadas e socos. Os agredidos compareceram ao IML para fazer o exame de corpo de delito e reafirmaram à polícia o interesse na punição aos agressores. Agora faremos a representação criminal junto ao Ministério Público para que não haja dúvidas quanto ao desejo destes cidadãos que defendiam o meio ambiente de que os agressores sejam punidos”, afirmou o advogado especialista em direito ambiental do MDV, Virgílio Alcides de Farias.

Os responsáveis pela intervenção solicitaram e obtiveram licenças ambientais para supressão vegetal, movimentação de terra e construção dos galpões junto à Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) e à prefeitura. As instituições confirmam a emissão das autorizações em resposta a questionamentos do Diário para reportagem sobre as denúncias (publicada em 15 de dezembro). Os documentos são questionados pelos ativistas.

Márcio Pacheco da Silva, proprietário do empreendimento, argumenta que houve invasão e danos à estrutura que cercava o terreno. O empresário alega que sofreu ofensas por parte dos manifestantes. “Vejo isso como perseguição, não sei se política ou se estão me procurando por conta de alguma propina, não consigo entender. Não agredi ninguém, pelo contrário. Fui conversar e o pessoal começou a me xingar”, conta. Sobre as supostas irregularidades apontadas, Pacheco defende que a intervenção está licenciada e segue a legislação. “O jurídico da empresa entrará com ação contra o MDV”, finaliza.