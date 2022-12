Sonya Eddy, de 'General Hospital' e 'duas Garotas em Apuros', morre aos 55 anos

20/12/2022 | 19:07



Sonya Eddy, atriz da novela norte-americana General Hospital, morreu aos 55 anos. A informação foi dada pela amiga Octavia Spencer, conhecida por Estrelas Além do Tempo e A Vida e História de Madam C.J. Walker, e confirmada pela revista People nesta terça-feira, 20. A causa da morte não foi divulgada.

"Minha amiga Sonya Eddy faleceu ontem à noite. O mundo perdeu mais um anjo criativo. Suas legiões de fãs do General Hospital sentirão sua falta", escreveu Spencer em uma publicação no Instagram.

A artista apareceu em várias outras séries e programas de televisão, como Those Who Can't, Duas Garotas em Apuros, Fresh Off The Boat e no filme Frank and Penelope, de 2022.

De todos os seus trabalhos, ficou mais conhecida por viver a enfermeira Epiphany Johnson na novela norte-americana. Ela estreou como a personagem em 2006 e se despediu do papel em 2020.