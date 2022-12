Famoso caçador na Inglaterra revela que já foi contratado pela família real por causa do Príncipe George, entenda

20/12/2022 | 18:10



Parece que os brinquedos do Príncipe George e algumas raposas trouxeram um pouquinho dor de cabeça à família real! De acordo com informações do veículo Daily Star, um caçador foi contratado para dar um fim nos animais que estavam defecando nos pertences do pequeno príncipe.

- Elas estavam sujando os brinquedos de jardim do pequeno George, explicou o profissional que chegou a ser destaque no The Guardian em 2006 por exterminar os animais na região de Londres.

O caçador Bruce Lindsay-Smith ainda explicou que a família não queria que os pequenos corressem perigo ao brincar no jardim:

- Eles não queriam as crianças correndo na grama com sujeira de raposa por toda parte. Você não pode culpá-los.

Ainda, segundo Bruce, as raposas eram perigosas até para os cachorros do Rei Charles III. A família real ainda não se pronunciou sobre a declaração.