Kim Kardashian publica foto de biquíni e é criticada, veja

20/12/2022 | 18:10



Uau! Com o final do ano mais próximo do que nunca, alguns famosos estão deixando bem claro que mal podem esperar por 2023 - inclusive Kim Kardashian. A empresária usou suas redes para publicar uma foto usando o reflexo de uma das portas de sua casa. No clique, Kim está usando um biquíni prateado de sua coleção, enquanto deixa o bumbum à mostra.

Porém, a imagem não agradou à todos. Apesar de Kim ter recebido alguns elogios, ela também foi super criticada. Isso porque muitos de seus seguidores acham que ela deve se cobrir e agir conforme sua idade.

Isso é o que acontece quando você está perdendo relevância, disse um internauta.

Realmente, Kim? Ninguém liga, escreveu outro.

Você faz alguma coisa além de tirar fotos de biquíni?, comentou um terceiro.