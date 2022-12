Solteiro, Tom Brady fala sobre passar o Natal sozinho: Será uma nova experiência que nunca tive antes

20/12/2022 | 18:10



Abriu o jogo! Solteiro desde o fim do seu casamento com a modelo Gisele Bündchen, Tom Brady participou do podcast SiriusXM, Let's Go!, e falou sobre as festas de final de ano. Sem rodeios, ele confessou que será uma nova experiência passar o Natal sozinho.

- Será uma nova experiência que nunca tive antes, com a qual terei que aprender a lidar, disse ele, que passará o final de semana natalino em um quarto de hotel se preparando para o jogo do Tampa Bay Buccaneers contra o Cardinals.

Tom ainda continuou:

- Então você acabou de fazer uma pergunta sobre, O que você aprendeu com esta temporada de futebol? Vou aprender a lidar com o Natal. Mesmo em um hotel. Vou ter que aprender a lidar com o Natal, e a noite de Natal, e ainda sair por aí e ser um profissional e depois esperar para comemorar o Natal com meus filhos no dia seguinte.

Vale lembrar que Tom e Gisele são pais de Vivian, e Benjamin, de 10 e 13 anos de idade respectivamente. Recentemente a brasileira estava em Santa Catarina ao lado dos herdeiros.