Consumo de gás da UE bloco cai 20,1% entre agosto e novembro

20/12/2022 | 18:03



O consumo de gás natural da União Europeia recuou 20,1% entre agosto e novembro deste ano, na comparação com o consumo médio dos mesmos meses entre 2017 e 2021, informou nesta terça-feira, 20, a Eurostat, agência de estatísticas do bloco. O órgão lembra que houve medidas coordenadas para reduzir essa demanda pelo produto, no âmbito do plano para encerrar a dependência da UE de combustíveis fósseis da Rússia.

A meta para redução no consumo de gás era de 15%, para o período entre agosto de 2022 e março de 2023, lembra a Eurostat, na comparação com a média do mesmo período dos cinco anos anteriores. Até agora, portanto, essa meta está sendo cumprida com folga.

Entre agosto e novembro deste ano, o consumo de gás natural recuou na maioria dos países do bloco. Em 18 países, o consumo recuou acima da meta de 15% e em alguns, como Finlândia, Letônia e Lituânia, bem acima disso. Já seis países tiveram corte no consumo, porém sem alcançar os 15%, enquanto em Malta (+7,1%) e na Eslováquia (+2,6%) houve aumento, de acordo com a Eurostat.