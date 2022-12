Zverev vence Djokovic em torneio de exibição duas semanas após voltar de lesão

20/12/2022 | 17:06



Os primeiros dias de Alexander Zverev em quadra após a grave lesão no tornozelo que o impediu de jogar por seis meses têm sido animadores. O alemão de 25 anos jogou contra o ex-número 1 do mundo e atual top 5 Novak Djokovic nesta terça-feira e conquistou uma vitória por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, no segundo dia da World Tennis League, torneio de exibição disputado em Dubai, nos Emirados Árabes.

Zverev sofreu uma quebra no primeiro game e perdeu o seguinte, mas soube se recuperar após a desvantagem de 2 a 0. Devolveu a quebra no quarto game para empatar a partida e usou seu saque potente para se impor. Conseguiu a virada por 4/3 no sétimo game, quebrou mais um serviço do sérvio para ampliar a vantagem e converteu o set point com facilidade para fechar a parcial em 6/3.

O segundo set começou com uma quebra para cada lado, e Djokovic tomou a dianteira no terceiro game. Zverev, contudo, mostrou todo seu ímpeto em recuperar a confiança após a lesão quando conseguiu nova quebra e fez 3/2. Então, teve alguns momentos de dificuldade, mas se manteve à frente e segurou o adversário no décimo game para fechar o triunfo por 6/4.

O tenista alemão sofreu uma lesão no tornozelo durante a disputa da semifinal de Roland Garros contra Rafael Nadal, em junho. Deixou a quadra de muletas e precisou passar por uma cirurgia, por isso o período de recuperação foi longo. Mesmo machucado, subiu, naquela semana, para a segunda colocação do ranking da ATP. Sem jogar, acabou caindo para o 12º lugar. O retorno foi no dia 8 de dezembro, com uma vitória sobre Dominic Thiem em torneio de exibição na Arábia Saudita.

Além do duelo entre Zverev e Djokovic, o World League Tennis teve, nesta terça-feira, uma vitória da belarussa Aryna Sabaleka, número cinco do mundo, por 2 sets a 1 (6/0, 6/3 e 10/4) sobre a casaque Elena Rybakina, a 21ª do ranking. Também houve um duelo de duplas mistas, no qual Grigor Dimitrov e Paula Badosa venceram, por 2 sets a 1, Dominic Thiem e Anastasia Pavlyuchenkova.