https://www.estrelando.com.br/nota/2022/12/20/marcos-caruso-nega-casamento-apos-foto-com-anel-confundir-seguidores-278828

20/12/2022 | 16:10



Uma foto deu o que falar! Marcos Caruso viu o seu nome viralizar nas redes sociais após o seu companheiro, Marcos Paiva, postar uma foto em Lisboa e exibir uma aliança de compromisso. A publicação, que confundiu seguidores e imprensa, repercutiu e muitos colegas famosos chegaram a parabenizar o casal pelo suposto casamento.

Horas após todo o auê, o ator falou com a Globo e explicou o que de fato aconteceu. Segundo ele, tudo não passou de um mal entendido, já que não houve cerimônia e os anéis foram comprados em uma feirinha:

Não houve cerimônia nenhuma de casamento. Estivemos em Lisboa para assistirmos ao sucesso que minha peça está fazendo por lá (lotado até 20 de janeiro) e postamos as mãos para o alto, com anéis comprados numa feirinha no Bairro Alto, e já acontece a repercussão de que houve casamento, explicou ele.

Caruso ainda aproveitou para falar sobre a vida pessoal:

Continuo com a discrição de sempre quanto à minha vida pessoal. Estamos muito felizes e, na medida do possível e do querer, discretos.