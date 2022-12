Juliette Freire revela que participaria novamente do BBB: Viver isso de novo seria massa

20/12/2022 | 15:10



Grande campeã do BBB21, Juliette Freire possui um carinho especial pelo reality e revelou em entrevista ao jornal Extra que entraria novamente na casa mais vigiada do Brasil. Durante a entrevista, a cantora primeiro descreveu o programa como um brinquedo de parque de diversões:

Sabe uma montanha-russa, em que você sabe que vai se lascar de medo, pode vomitar, mas quer ir? O Big Brother é assim...

Ao ser questionada se toparia participar em mais uma edição, ela não pensou duas vezes ao responder:

Sei que seria pesado, porque já conquistei muita coisa positiva, e a tendência agora seria encontrar o outro lado da moeda. Mas eu teria coragem. Viver isso de novo seria massa. É um experimento psicológico ao vivo. Eu sairia de lá doida de pedra, mas não tenho medo, não.

Saúde

Na manhã desta terça-feira, dia 20, Juliette revelou nos Stories do Instagram que precisou ir ao médico e realizar alguns exames para saber se estava tudo certo.

- Bom dia! Pensaram que eu estava dormindo. Já estou no mundo, fui no médico agora. Ainda estou com sinusite, mas não fui nesse médico. Fui fazer exame pra ver o meu DIU. Tá tudo certinho, tá tudo no lugar. Agora, meu fluxo aumentou, assim, eu passo dez a 15 dias [menstruada] e a cólica aumentou um pouquinho. Estava incomodada com isso. Fui ver se estava tudo certo, tá tudo ok, é do DIU mesmo. Não sei, acho que talvez eu tire. É muito chato você passar mais de dez dias com fluxo, imagina pra trabalhar, pra fazer tudo, é muito chato. Assuntos de menininha.

Em seguida contou que não toma anticoncepcionais e evita remédios que contenham hormônios por conta da irmã que morreu aos 17 anos de idade vítima de um AVC.

- Eu não tomo nenhum remédio hormonal por conta do histórico, da questão da minha irmã. E eu já falei com alguns médicos, eu sei que existem medicações com dosagem menor de hormônio ou com outro tipo de hormônio que não altera coagulação. Eu sei de tudo isso, mas ainda sim eu evito. Talvez seja trauma por conta da minha irmã. Que não foi por conta de hormônio, mas se existir um fator que puder me levar a alguma alteração, eu já evito. Enfim, fiz o exame agora e depois eu vou na minha médica pra conversar sobre isso com ela direitinho. Se eu tiro, se não tiro, o que eu posso fazer. Porque ninguém merece, minha gente, dez dias, quinze dias, não.