Danni Suzuki leva pai e filho para o Japão: Enfim realizando o grande sonho

20/12/2022 | 15:10



Imagine realizar um sonho de sua família! Nesta terça-feira, dia 20, Danni Suzuki usou suas redes para compartilhar com os seguidores que conseguiu realizar um sonho. Isso porque a apresentadora levou seu pai e seu filho para o Japão. Através de seu Instagram, Danni publicou uma série de fotos e confessou que a viagem foi feita para o genitor.

Meu pai é filho de japoneses mas nunca teve oportunidade de conhecer o Japão. Agora com 77 anos de idade chegou o momento. Enfim realizando o grande sonho dessa viagem em família, unindo as três gerações! Está apenas começando. Hoje foi nosso segundo dia em Tokyo. Ainda completamente fora do fuso, pensando lento, cochilando em pé, querendo engolir o mundo!

Vale contar que, antes da parada final, a apresentadora fez uma pequena parada Turquia com a dupla. Ela aproveitou a manhã livre para mostrar alguns locais bonitos.

Uma rápida paradinha em Istanbul na Turquia. Só tivemos uma manhã livre mas deu pra curtir e mostrar pro Kauai e vovô um pouquinho desse lugar lindo!

Que família linda!