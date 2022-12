Retrospectiva 2022 do Kwai: veja conteúdos e criadores que se destacaram

Da Redação, com assessoria

Para o Kwai, o ano foi marcado pelos diversos conteúdos criados pelos mais de 48 milhões de brasileiros ativos mensalmente na plataforma, de acordo com a média da ComScore. Para relembrar os destaques de 2022, a rede divulga um levantamento dos criadores em ascensão, categorias, atividades e vídeos mais vistos e curtidos. Confira!

Top 10 criadores em ascensão

1. Tiba Produções (39,8 milhões de curtidas e 2,6 milhões de seguidores) – O perfil ficou em primeiro lugar no concurso Queridos do Brasil 2022 na categoria TeleKwai, programa de criação de dramaturgia feito exclusivamente para a plataforma, com episódios de até 2 minutos.

2. Edu Primitivo (23,6 milhões de curtidas e 1,8 milhão de seguidores) – Com muito bom humor e ao lado da família, Edu produz vídeos de comédia e lifestyle, uma das maiores categorias que levam conteúdo real aos usuários.

3. Guilherme Tank (34,2 milhões de curtidas e 1,7 milhão de seguidores) – Além dos conteúdos lifestyle, Guilherme também reproduz algumas das receitas mais famosas da internet.

4. Dra. Brunna (10,4 milhões de curtidas e 1,2 milhão de seguidores) – Brunna Scalco compartilha dicas e tira dúvidas sobre como ter uma vida saudável e natural.

5. Bondade Existe (58,4 milhões de curtidas e 3,8 milhões de seguidores) – João é criador de conteúdo do programa TeleKwai e produz mininovelas que levam uma mensagem motivacional aos seguidores.

6. Thiago Ventura (6,5 milhões de curtidas e 1,3 milhão de seguidores) – O comediante compartilha trechos de suas apresentações e muito conteúdo de humor para os usuários do Kwai.

7. Thiago Santinelli (6,5 milhões de curtidas e 1,3 milhão de seguidores) – Santinelli é comediante e roteirista. Produz conteúdos de humor e compartilha trechos de suas apresentações.

8. Esse Dia Foi Louco (3,3 milhões de visualizações e 298,4 mil seguidores) – Carter Batista sempre comenta e leva os melhores momentos do futebol para os seguidores. O criador fez a cobertura do Campeonato Mundial de Futebol diretamente do Catar.

9. Jordan e Mel (25,2 milhões de curtidas e 3,1 milhões de seguidores) – Com muito bom humor, Jordan e Mel compartilham momentos e esquetes engraçadas.

10. Lucio Sincero (10,4 milhões de visualizações e 908,3 mil seguidores) – Lúcio é comediante, roteirista, dublador e criador de conteúdo de humor no app.

Top 5 categorias mais consumidas

1. Comédia – Rir é o melhor remédio, ajuda a reduzir o estresse, estimular a criatividade e até mesmo melhorar a qualidade de sono. Não é à toa que a comédia é o tema mais consumido pelos usuários do app.

2. Notícias – Na plataforma é possível se manter informado com os grandes veículos de notícias que também estão no Kwai.

3. Lifestyle – A categoria reúne o estilo de vida dos usuários do Kwai, em que é possível encontrar conteúdos reais, como os tutoriais que ensinam a economizar e a desenvolver hobbies.

4. Motivacional – Os vídeos motivacionais levam conteúdos inspiradores e lições de vida aos usuários do Kwai.

5. Drama – Com roteiros dignos do horário nobre, o drama também é um grande sucesso na plataforma, principalmente entre as mininovelas do TeleKwai que crescem a cada dia mais dentro do app.

Top 5 vídeos mais curtidos

1. Ele humilhou ela na festa – Após descobrir que está grávida de uma menina, Markelly é humilhada durante seu chá de bebê pelo pai da criança. O que ele não espera é que acontecerá uma grande reviravolta no final. A mininovela já conta com mais de 2,38 milhões de curtidas e está disponível no perfil Markelly &m Ação.

2. Gente, vamos dançar – Produzido pelo criador de conteúdo Lc Quebradeira, o vídeo que mostra um trio de amigos arrasando na pista de dança, chegou a 2,34 milhões de curtidas.

3. Lembrou algum seriado? – Enquanto está ocupado lavando a louça, Gerson pede para Belinha ler a mensagem que ele recebeu em seu celular, mas a garota não sabe ler muito bem e passa as informações todas erradas para o pai. O conteúdo faz parte do perfil Belinha e tem mais de 2,21 milhões de curtidas.

4. Não tem dinheiro que compre a honestidade – Com uma mensagem de honestidade, a mininovela conta a história de um morador de rua modesto que recebeu uma proposta de emprego após devolver todo o dinheiro encontrado na rua. O conteúdo, criado pelo perfil Bondade Existe, reúne mais de 2,15 milhões de curtidas.

5. Você acredita em Deus? – Mais uma produção de TeleKwai criada por Markelly &m Ação ficou entre os vídeos mais curtidos do ano, com mais de 2,13 milhões de curtidas. O episódio traz uma reflexão sobre a existência de Deus, com a história que mostra uma mulher com o carro quebrado que encontra um mecânico cético.

Top 5 vídeos mais vistos

1. Markelly &m Ação possui o conteúdo mais visto do app, acima de 25,9 milhões visualizações.

2. Com mais de 22,2 milhões de visualizações, o vídeo de lifestyle do criador Anderson Andcarli o mostra testando uma experiência com lata de refrigerante.

3. A receita de como fazer Danette em casa realizada por Leandro Duan teve 20 milhões de visualizações.

4. O vídeo de dança do criador Aleff Sales chegou a 19,3 milhões de visualizações.

5. Carol Cereggi chegou a 18,8 milhões de visualizações com sua receita de sorvete de iogurte.

Top 5 vídeos mais compartilhados

1. A receita de como fazer Danette em casa do criador Leandro Duan também está entre os mais compartilhados do ano, com mais de 929,9 mil compartilhamentos.

2. A receita de almoço preguiçoso de Adi Ensina foi compartilhada 557,6 mil vezes.

3. O vídeo de humor entre pai e filha do perfil Belinha teve mais de 533,4 mil compartilhamentos.

4. Carol Cereggi também teve sua receita de sorvete de iogurte compartilhada 506,2 mil vezes.

5. O lanche de batata com queijo do perfil Receitas do Tio teve 477,2 mil compartilhamentos.

Top 10 atividades que mais engajaram os usuários

1. EuNoCarnaval – Nessa interação, os participantes precisavam responder em vídeo se iam curtir o Carnaval no sofá ou na folia.

2. AcreditoNaPaz – Atividade para incentivar os usuários a publicar conteúdos com mensagens positivas.

3. DicasDePáscoa – Tag em comemoração à Páscoa.

4. ElaÉTop – O Kwai convidou todos os usuários a mostrar criatividade com passos de dança para a nova versão da música Ela é Top, de Mc Bola e João Brasil.

5. MeuRostoNoVídeo – A atividade foi criada para divulgar um filtro especial no app.

6. NovaEstrelaTeleKwai – A atividade foi lançada em comemoração à chegada do novo formato de entretenimento, as mininovelas de até dois minutos da plataforma.

7. EuEmpreendedor – A tag é para todos no app compartilharem suas ideias e habilidades para ganhar dinheiro na internet. Além disso, é possível encontrar conteúdos com dicas para quem quer empreender na plataforma.

8. TeAgradeçoMãe – Em homenagem ao Dia das Mães, os criadores precisavam mostrar que são filhos exemplares e expressar todo o carinho pela pessoa mais especial da vida.

9. DigoOuNãoDigo – Para participar do lançamento do álbum de João Gomes, os usuários criaram vídeos com as músicas do cantor usando um filtro especial desenvolvido para a ação.

10. NoMeuLimite – A atividade incentivou os usuários do app a postar situações, da ficção ou da vida real, que os deixavam no limite da paciência.