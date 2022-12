Franciely Freduzeski lamenta a morte da mãe: Não fomos perfeitas uma para a outra, mas ficamos juntas até o fim

20/12/2022 | 14:11



Na última segunda-feira, dia 19, Franciely Freduzeski usou as redes sociais para lamentar a morte da mãe. Irene Gonzaga estava internada em Curitiba com uma infecção, mas não resistiu. Em uma publicação no Instagram, a atriz escreveu:

Mãe? através da sua vida a senhora me deu a minha vida. Através das suas mãos a senhora me deu meu primeiro e último colo e foi segurando a minha mão que a senhora partiu. Partiu desse mundo de aflição, dor e sofrimento com destino a verdadeira felicidade, a casa do papai do céu. Minha mãe passou por muitas doenças, muitas internações nesses últimos três anos e o céu estava precisando de gente forte. Só nunca imaginei que eu seria tão forte como ela para suportar tantos desafios nas últimas semanas. Chorei, sorri, cantei, sussurrei, fiquei em silêncio, te abracei, te beijei, fiz massagem, penteei seus cabelos e teve momentos que não achei nenhuma palavra de conforto para te dizer, então somente te olhava.

A artista concluiu com uma despedida:

Não fomos perfeitas uma para a outra, mas ficamos juntas até o fim. Fim desta etapa, afinal o amor não tem fim. Sei que estará me cuidando, sei que estará voando como uma borboleta bem pertinho de mim. Nossas chatices serão eternas, a senhora sempre será a mãe mais chata do mundo. Voa, mãe, voa bem alto, voa livremente como a senhora sempre gostou. Cuida de mim mãe. Cuida da sua família, dos seus filhos, da sua alma gêmea, dos seus netos, amigos, apenas cuida. Te amo, mãe, até o infinito.