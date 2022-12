Eslovênia é criticada após se chamar de gorda nas redes sociais

20/12/2022 | 14:10



Usou as palavras erradas? Eslovênia Marques está enfrentando diversas críticas nas redes sociais após publicar no Tiktok um registro em que aparece vestida com roupas de de academia ao lado de Lucas Bissoli e usar a palavra fit para descrevê-lo e fat para descrever a si mesma - o termo em inglês pode ser traduzido para o português como gorda.

Nos comentários de um perfil no Twitter que divulgou o ocorrido, internautas reagiram:

Engraçado que pra esse povo quem não tem o abdômen trincado é gordo, escreveu um.

Eu entendo que as mulheres tem toda uma questão com o corpo, que é mais complexa que pra nós, mas como a Elo consegue se olhar no espelho e achar que é gorda?, questionou outro.

Em resposta, um usuário da rede social defendeu a famosa:

Obviamente se refere ao estilo de vida e alimentação dela. Ele deve comer saudável e fazer exercício e ela não.

Uma segunda pessoa também reforçou:

Ela quis dizer que ela come qualquer coisa e ele é o fitness da relação, vocês que são insuportáveis e amam tacar hate nos outros.

Em meio à confusão, a ex-BBB apagou o post polêmico e exibiu um clique pós-treino nesta terça-feira, dia 20.