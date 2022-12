Lula fala com Putin: 'desejou o fortalecimento da relação entre os dois países'

20/12/2022 | 13:21



O presidente diplomado Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conversou nesta terça-feira (20) ao telefone com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. De acordo com o petista, Putin desejou a ele um "bom governo" e o fortalecimento da relação bilateral entre Brasil e Rússia.

"Conversei hoje com o presidente russo Vladimir Putin, que me cumprimentou pela vitória eleitoral, desejou um bom governo e o fortalecimento da relação entre nossos países. O Brasil voltou, buscando o diálogo com todos e empenhado na busca de um mundo sem fome e com paz", publicou Lula no Twitter.

A relação brasileira com a Rússia mostrou fortalecimento nos mandatos petistas, com a emergência do BRICS. Recentemente, contudo, Putin - que está no poder desde 2000 - mostrou proximidade também com o presidente Jair Bolsonaro (PL), que evitou condenar com veemência a invasão de Moscou à Ucrânia.