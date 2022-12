Hugo Bonemer publica vídeo falando sobre higiene íntima masculina: -Deixar a água cair em cima, não é lavar

20/12/2022 | 13:10



Falou mesmo! Na noite da última segunda-feira, dia19, Hugo Bonemer decidiu mandar a real e falar sobre higiene íntima. O ator usou o TikTok para fazer um vídeo engraçado deixando bem claro que procura um namorado super limpinho. Ele ainda aproveitou para dar algumas dicas sobre a limpeza do órgão genital masculino.

- Oi! Eu sou o Hugo e eu procuro um namorado que lave o p***o. Parece óbvio, mas olha pra mim! Deixar a água cair em cima, não é lavar, tá? Depois de mijar, espera sair a gotinha e passa um papel pelo menos, senão seu p**o vai ficar com cheiro de banheiro químico.

Além de dar algumas dicas, o primo de William Bonner também criticou as pessoas que não seguem esses passos e acabam ficando com mau cheiro:

- Acredita, você já se acostumou mas dá pra sentir o cheiro só de estar do teu lado. Quando você coça, o cheiro fica na sua mão, as pessoa não falam e já se acostumaram. Mas se você se você não faz isso, você tem cheiro de banheiro químico, tá? Me siga pra mais dicas.