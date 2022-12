Neymar Jr. estaria aguardando seu quadriplex de 20 milhões de reais ser entregue

20/12/2022 | 13:10



Segundo informações do jornal Extra, Neymar Jr. comprou um quadriplex de 20 milhões de reais em Balneário Camboriú, Santa Catarina. O jogador de futebol ainda estaria aguardando a entrega da cobertura, localizada em uma das duas torres no condomínio com um dos prédios mais altos do mundo e dotada de uma vista de 360 graus da região. Durante a Copa do Mundo do Qatar, enormes bandeiras do Brasil foram penduradas no alto das construções como uma homenagem ao futuro morador.

Além do atleta, outros famosos que também possuem apartamentos nas torres são Luan Santana, Alexandre Pires, o sertanejo Sorocaba e Arthur Melo, que já esteve na seleção brasileira e atualmente joga pelo Liverpool. O segundo andar do imóvel dispõe de uma de cara para o mar, mas Neymar Jr. também pretende incrementar o espaço com uma área gourmet.

O luxuoso condomínio não só conta com uma marina para que os moradores que têm barco possam atracar em casa, como também disponibiliza duas quadras poliesportivas, espaço para crianças, playground, dois lounges infantis, brinquedoteca, cinema, dois salões de festa, lan house, academias, SPA, sala de pilates, espaço fitness, sala de massagem, banho turco, espaço mulher e esteticista.