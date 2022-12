AEB projeta superávit comercial de US$ 71,933 bi para 2023

20/12/2022 | 12:56



O comércio exterior brasileiro deverá registrar em 2023 um aumento do superávit comercial, mas com queda na corrente de comércio, mostram projeções divulgadas nesta terça-feira, 20, pela Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB). Nas estimativas da entidade, a balança comercial deverá registrar superávit de US$ 71,933 bilhões, alta de 14,3% sobre o projetado para o fechamento deste ano.

Junto das projeções para 2023, a AEB revisou suas estimativas para 2022. A projeção para a balança deste ano passou para um superávit de US$ 62,925 bilhões, ante os US$ 54,126 bilhões registrados nas projeções divulgadas em julho passado.

Conforme as projeções anunciadas nesta terça-feira, 20, a corrente de comércio deverá ficar em US$ 578,391 bilhões em 2023. Se confirmada, será uma queda de 4,0% ante a estimativa revista para a corrente de comércio deste ano, no valor de US$ 602,725 bilhões.

O aumento do superávit comercial no próximo ano se dará porque as importações deverão cair mais do que as exportações. Para as exportações, a AEB estima vendas no total de US$ 325,162 bilhões em 2023, uma queda de 2,3% ante a estimativa revista para 2022. Segundo a entidade, as exportações deste ano deverão fechar em US$ 332,825 bilhões, acima dos US$ 319,471 bilhões estimados em julho.

Já as importações deverão somar US$ 253,229 bilhões em 2023, segundo a AEB. Será uma queda de 6,2% em relação à projeção revista para US$ 269,900 bilhões nas importações de 2022. Em julho, a AEB estimava que as importações deste ano fechariam em US$ 265,345 bilhões.