Positivo Tecnologia anuncia ofertas de Natal para produtos de três marcas

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



20/12/2022 | 12:55



Encerrar o ano economizando nas compras de Natal é uma ótima alternativa para começar 2023 com o pé direito. Pensando nisso, a Positivo Tecnologia lança promoções exclusivas em smartphones, desktops, notebooks, tablets e smart devices. Até 25 de dezembro, diversos equipamentos poderão ser adquiridos com descontos de mais de R$ 1 mil no sites das marcas Positivo, Positivo Casa Inteligente e VAIO.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e compre o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies por apenas R$ 10

Além dos preços reduzidos, os usuários que quiserem aproveitar as promoções da Positivo Tecnologia poderão ganhar mais 10% de desconto se optarem pelo pagamento à vista no Pix. Também há vantagens com cupons exclusivos. O código POSITIVO180, por exemplo, dá mais R$ 180 de abatimento em computadores All-in-One, enquanto o POSITIVO100 dá mais R$ 100 em notebooks, e o POSITIVO60 mais R$ 60 em tablets e smartphones selecionados.

Entre as ofertas de destaque está o Positivo Duo C4128B, que vem com sistema operacional Windows 11 Home, 4 GB de memória RAM, processamento de vídeo integrado Intel Graphics, 128 GB de armazenamento Flash e pacote Microsoft 365 incluso por 1 ano. Na promoção, o produto que normalmente custa R$ 2.399 pode ser adquirido por até R$ 1.484,10 com 10% de desconto no Pix utilizando o cupom POSITIVO100.

Já para quem quiser deixar a casa mais conectada e automatizada neste Natal, os smart devices da Positivo Casa Inteligente são boas opções. Os consumidores podem escolher desde produtos de segurança, como a Smart Fechadura Wi-Fi e a Smart Câmera 360° Bot Wi-Fi, até itens de iluminação e decoração, como a Smart Fita Led RGB.

Outro destaque é o Smart Robô Wi-Fi+, que oferece uma experiência completa de limpeza ao usuário aliando o conforto da automação residencial com a praticidade do acionamento remoto via smartphone ou controle de voz. Conta com navegação otimizada, tanque de poeira de 600 ml, escovas de limpeza e panos posicionados estrategicamente, filtros HEPA que eliminam as partículas que causam alergia e uma solução completa de sensores. Na promoção, o preço baixa de R$ 1.499 para até R$ 1.052,19 caso o usuário escolha pagar com Pix e com o cupom SMARTNATAL – que dá mais 10% de desconto e vale também para os demais produtos do site.

Por fim, entre as ofertas de VAIO, vale destacar o notebook VAIO FE15, equipado com processadores AMD Ryzen Série 5000. O novo modelo é ideal para quem busca performance, velocidade, ergonomia e qualidade, combinando desempenho e conforto a partir de um design fino e elegante. Conta ainda com bateria de polímero de lítio 55Wh e entradas USB 3.2 Gen 1 e USB tipo-C 3.2 Gen 1. Além disso, é turbinado com um SSD M.2 PCle Gen 3 de até 512 GB de capacidade de armazenamento e até 64 GB de memória RAM DDR4 com 3.200 MHz de frequência e dois anos de garantia. Para o Natal, os notebooks VAIO FE15 com AMD estão com até R$ 400 de desconto e com o cupom VAIOAMD e pagamento no Pix, o modelo, que custa R$ 4.099, pode ser adquirido por R$ 3.167,12.