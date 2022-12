Conheça 10 sugestões de hotéis no Ceará

Maria Beatriz Vaccari

Do Rota de Férias



20/12/2022 | 11:55



As praias cearenses figuram entre as mais bonitas do Brasil. O estado abriga vários destinos incríveis e recheados de atrações para todos os tipos de viajantes. Dá para curtir desde momentos tranquilos na areia e no mar até esportes aquáticos ou passeios radicais em dunas. Abaixo, confira 10 sugestões de hotéis no Ceará.

Hotéis no Ceará

Os hotéis no Ceará recomendados pelo Rota de Férias são:

Beach Park

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Beach Park (@beachpark)

O famoso complexo Beach Park fica na praia de Porto das Dunas, a 17 quilômetros de Fortaleza. O local conta com quatro resorts e é lar do Aqua Park, parque aquático com atrações para todas as idades.

—

Carmel Cumbuco Resort

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carmel Cumbuco Resort (@carmelcumbuco)

Com ventos deliciosos, a praia do Cumbuco é um dos lugares favoritos dos atletas de kitesurf. Além de oferecer acomodações confortáveis, alta gastronomia e spa, o Carmel Cumbuco Resort tem uma escola para quem quer se aventurar na modalidade.

—

Essenza Hotel

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Essenza Hotel (@essenzahotel_jericoacoara)

O Essenza Hotel é uma das opções de hospedagem mais desejadas de Jericoacoara. Suas acomodações de luxo têm piscinas de borda infinita que rendem fotos altamente instagramáveis.

—

Dom Pedro Laguna

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Hotel Dom Pedro Laguna (@dompedrolaguna)

Em meio aos belos cenários de Aquiraz, o Dom Pedro Laguna se destaca com acomodações construídas sobre uma lagoa. De frente para a praia, o complexo tem piscina, campo de golf, spa e oferece passeios de barco.

—

Hotel Casa do Mar

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Hotel Casa do Mar (@hotelcasadomar)

O centro da cidade de Icapuí fica a 10 quilômetros do charmoso Hotel Casa do Mar. Em frente à praia Tremembé o empreendimento tem uma piscina grande e se destaca quando o assunto é gastronomia.

—

The Coral Beach Resort

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por The Coral Beach Resort (@thecoralbeachresort)

A belíssima região de Trairi é lar do cinco-estrelas The Coral Beach Resort. É possível escolher entre suítes e bangalôs com acesso a piscinas compartilhadas. Algumas acomodações também têm piscina privativa.

—

Carmel Charme Resort

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carmel Charme Resort (@carmelcharme)

Em frente à bela praia de Ponta Negra, em Aquiraz, o Carmel Charme Resort é ideal para quem procura luxo e privacidade. Além de contar com piscina, hidromassagens e spa, o hotel serve delícias gastronômicas regionais inesquecíveis.

—

Makena Hotel

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MAKENA HOTEL (@makenahotel)

Localizada entre Jericoacoara e Fortaleza, Icaraí abriga o Makena Hotel. O local tem 13 acomodações sofisticadas e permite que os viajantes explorem o melhor da região em alto estilo, com direito a alta gastronomia e beach club exclusivo.

—

Porto das Dunas Praia Hotel

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Porto das Dunas Praia Hotel (@portodasdunaspraiahotel)

Quem pretende explorar Aquiraz pode se hospedar no Porto das Dunas Praia Hotel, a pouco mais de um quilômetro da praia do Porto das Dunas. O local tem uma infraestrutura completa, com piscina, academia, bar, restaurante e lounge.

—

Vila Kalango

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vila Kalango (@vilakalango)

Situado entre a Praia de Jericoacoara e a Duna do Pôr do Sol, o Vila Kalango é perfeito para quem procura uma acomodação cercada pela natureza. Os ambientes são rústicos, mas muito confortáveis. Além disso, há lagoa, piscina, bar e restaurante.

—

PLANEJE SUA VIAGEM

Agora que você já conhece boas opções de hotéis no Ceará, é hora de planejar um roteiro. Não deixe de checar todos os detalhes antes mesmo de fazer as malas. Aqui, você encontra as dicas da nossa equipe para comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, com mais comodidade.