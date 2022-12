Expectativa por PEC, anúncio de nomes de governo e commodities animam Ibovespa

20/12/2022 | 11:28



Após abertura em queda e aos 104.739,56 pontos nesta terça-feira, o Ibovespa mudou o sinal, renovando máximas em busca dos 107 mil pontos. Perspectivas de que a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Transição seja aprovada ainda neste dia 20 de dezembro, com um valor e prazos menores está no radar dos investidores. Além disso, expectativas pelo anúncio de nomes que irão compor o novo governo também são monitorados. O índice Bovespa vai na contramão da queda das bolsas internacionais, em meio a renovados temores de recessão mundial.

O Ibovespa tenta dar sequência a um segundo pregão de ganhos. Ontem fechou com valorização de 1,83%, aos 104.739,75 pontos.

Hoje, diz Rodrigo Ashikawa, economista da Principal Claritas, é um dia importante, com expectativa de votação da PEC. "O mercado está querendo comprar a ideia de uma PEC desidratata. Deve ficar o dia todo lendo especulações neste sentido", afirma.

De todo modo, Ashikawa pondera que mesmo que isso aconteça, de redução no valor e do prazo, o cenário fiscal do Brasil continuará preocupante. "Ainda tende a seguir deteriorado. Temos de entender como tudo isso se dará, como ficará essa questão", diz.

Há perspectivas de que o futuro ministro da pasta, Fernando Haddad, anuncie novos secretários entre hoje e amanhã: nomes para o comando do Tesouro Nacional, das secretarias de Política Econômica (SPE) e Internacional da pasta e para a Receita Federal, segundo apurou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Além disso, conforme fontes, o ex-ministro do Planejamento Nelson Barbosa e a ex-ministra do Desenvolvimento Social Tereza Campello devem trabalhar, a partir do ano que vem, no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

"São nomes conhecidos, o mercado conhece o histórico dessas pessoas, que sabem como as coisas funcionam", diz o estrategista-chefe do Grupo Laatus, Jefferson Laatus, acrescentando que os ex-ministros vão na linha das indicações da véspera por Fernando Haddad, de uma equipe técnica.

Para Bruno Takeo, analista da Ouro Preto Investimentos, só o fato de ter parado de sair notícias ruins em relação ao Brasil, ao novo governo já é positivo. "Hoje vemos a continuação de ontem na Bolsa, de fluxo forte. Isso deve continuar por mais tempo. Parou de vir notícia negativa, e isso ajuda", avalia.

Nesta manhã, Haddad está reunido com o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em Brasília, para tentar aprovar a PEC. Mesmo com a decisão do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que abre caminho para que Lula financie o Auxílio Brasil (que voltará a ser chamado de Bolsa Família no novo governo) de R$ 600 com a abertura de crédito extraordinário por meio de medida provisória, o "plano A" do governo eleito para ampliar o Orçamento de 2023 continua a ser a PEC da Transição.

Como ressalta em nota a MCM Consultores, "existe a possibilidade de que a autorização do aumento do Teto de Gastos em R$ 145 bilhões seja reduzida de dois anos para apenas um ano."

As commodities sobem, em meio a expectativas de retomada da China, apesar de o Banco Mundial ter cortado as projeções de crescimento para o gigante asiático. "Isso já era esperado, já se espera desaceleração da economia em 2022. A questão é que também se imagina que a reabertura por conta das medidas contra a covid seguirá, o que ajudar na retomada", diz Takeo.

O minério de ferro fechou com alta de 0,19%, em Dalian, enquanto o petróleo sobe entre 0,40% e 0,65%, em Londres e Nova York, respectivamente. As ações da Vale subiam 1,05%. Já Petrobras passava a cair em torno de 0,60%. Sobre a estatal, a Petrobras encerrou o processo competitivo para a venda de participação na subsidiária integral Araucária Nitrogenado (ANSA).

Às 11h23, o Ibovespa subia 1,96%, aos 106.788,64 pontos, depois de alta de 2,20%, aos 107.045,90 pontos.