Foto de Lionel Messi com a taça da Copa do Mundo atinge 60 milhões de likes e é a mais curtida do Instagram

20/12/2022 | 11:10



Messi segue fazendo história! Após ser campeão da Copa do Mundo no Qatar, o craque argentino usou as suas redes sociais para postar uma foto com a linda taça da competição, mas o que ele não esperava era o sucesso da postagem.

A publicação do ícone do futebol atingiu mais de 60 milhões de likes e se tornou a mais curtida na história do Instagram. Vale pontuar que a detentora da marca era a foto de um ovo de 2019 com mais de 56 milhões de curtidas. Eita!

Na manhã desta terça-feira, dia 20, o jogador ainda fez a alegria dos seus fãs ao desejar um bom dia bem diferente em suas redes sociais. Em dia de festa e feriado na Argentina, Messi postou três fotos deitado com a taça e já atingiu mais de 24 milhões de curtidas.