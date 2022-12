Brad Pitt comemora aniversário com ex-esposa de Paul Wesley e aumenta boatos de namoro

20/12/2022 | 11:10



Será que logo teremos uma confirmação de namoro? Na noite da última segunda-feira, dia 19, Brad Pitt foi fotografado na companhia de Ines de Ramon enquanto saía para comemorar seu aniversário de 59 anos de idade em Hollywood. Os cliques contribuíram para intensificar os boatos de que o ator estaria vivendo um romance com a moça, que já foi casada com Paul Wesley, de The Vampire Diaries.

Segundo informações da agência de fotos The Grosby Group, o galã não conseguia tirar os olhos ou as mãos da empresária enquanto aproveitavam a noite. Além disso, o artista também foi visto saindo com muitos presentes e abraçando Ines enquanto os dois paravam em seu carro.

Como você viu aqui no ESTRELANDO, Brad Pitt deu o que falar nas redes sociais após ser visto trocando carícias com Ines antes de um show de Bono Vox, vocalista da banda U2, em novembro.