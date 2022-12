Câmara de Santo André ainda em ritmo de bolão

Da Redação



20/12/2022 | 11:07



A Copa do Mundo já acabou, mas na Câmara de Santo André um bolão ainda está rolando. A aposta é sobre quais vereadores serão convidados pelo prefeito Paulo Serra (PSDB) para assumir cadeiras no Executivo em 2023 e quais secretarias. Nos corredores do Legislativo o líder nas apostas é o presidente Pedrinho Botaro (PSDB), que deixa o cargo no dia 1º de janeiro ­ após quatro anos na função ­ e será substituído pelo atual líder do governo na Casa, Carlos Ferreira (Republicanos). O tucano está cotado para assumir a Educação ou a Pasta de Mobilidade. Caso seja a segunda hipótese, Almir Cicote assumiria a Educação. Correndo por fora está o vereador Jobert Minhoca (Podemos). A Secretaria de Assistência Social seria o caminho a seguir. Por fim, Rodolfo Donetti (Cidadania) é especulado na Segurança Pública. Há quem aposte que, pelo menos, dois vereadores acabem trocando o Legislativo pelo Executivo.

Bastidores

Recurso para UBS

O prefeito interino de Ribeirão Pires, Guto Volpi (PL), eleito no pleito suplementar realizado neste mês para continuar à frente do Paço a partir de janeiro, comemorou a conquista de R$ 1,4 milhão para a construção da UBS (Unidade Básica de Saúde) Jardim Serrano. O recurso será encaminhado pelo governo do Estado em 2023, por meio de emenda parlamentar do deputado estadual Thiago Auricchio (PL), reeleito em outubro para mais um mandato na Assembleia.

Pé na rua

Deputado estadual reeleito para o terceiro mandato, Luiz Fernando Teixeira (PT) têm se mantido ativo e participado de atividades como se ainda estivesse em campanha, mesmo a poucos dias das festas do fim de ano. Isso é o que se pode avaliar pelas suas redes sociais. No sábado pela manhã, por exemplo, esteve em encontro com moradores do bairro Ferrazópolis, em São Bernardo, junto com o deputado federal eleito e possível futuro ministro do Trabalho Luiz Marinho e da vereadora Ana do Carmo. No mesmo dia, participou de plenária com o presidente da Agência de Desenvolvimento Econômico do ABC, Aroaldo Oliveira da Silva, atividade que contou ainda com as presenças de Marinho, do também deputado estadual reeleito Teonílio Barba e dos vereadores Ana Nice e Getúlio do Amarelinho, entre outros. Bom lembrar que Luiz Fernando é potencial candidato a prefeito pelo PT à Prefeitura em 2024.