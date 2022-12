Palavra do Leitor - 20 de dezembro de 2022

Da Redação



20/12/2022 | 11:02



Carlos Brickmann

Os leitores do Diário já estão lamentando a ausência das análises políticas de Carlos Brickmann, que, infelizmente, deixou-nos no sábado (Política, dia 18). A inteligência, a perspicácia, o conhecimento e as boas fontes do jornalista ajudavam-nos a atravessar com segurança os áridos caminhos do noticiário nacional. Carlinhos, como todos os chamávamos, cumpriu com maestria a sua missão aqui neste plano! Vai em paz.

Antônio Ozeiro Tabul - Diadema

Prestar contas

A juventude tem força. Os velhos, meu caso, também têm. Até aí, nada de mais. Tudo, tudo bem! Com a morte da minha mãe, estou passando as agruras de morar sozinho. Os homens são arrogantes, violentos, prepotentes etc. Rir de quem está em condição desfavorável é fácil.Causar pânico mental, xingar e depois corer.. Aqui mesmo no meu pedaço tem um fulano nojento, mais do que um cachorro raivoso, que faz isso. Este lixo, este entulho humano, só é homem para, como se dizia no passado, as negas dele ­ meu pai falava muito isso. Gente que não sabe se comportar. A própria presença causa desconforto. Será que ninguém presta? Poucos, muito poucos. Agora, deixando os entretantos de lado e indo para os finalmentes. Vão prestar contas a Deus ou ao diabo? Não. Todos os problemas têm de, e devem, ser resolvidos aqui mesmo. Porque depois, blau blau. Morto não paga dívida.

Edson Rodrigues - Santo André

De Gaulle

Charles André Joseph Marie de Gaulle foi um general, político e estadista francês que liderou as Forças Francesas Livres durante a Segunda Guerra Mundial e presidiu a França por três mandatos. Durante um entrevero diplomático entre o Brasil e a França no ano de 1963, que ficou conhecido como a Guerra da Lagosta, foi a ele atribuída a frase de que o Brasil não é um País sério. Aqui, pelas terras do em se plantando tudo dá, ao se tomar conhecimento de que alguém que nunca ou quase nunca trabalhou, foi indicado como ministro do trabalho por alguém que, assim como ele, nunca ou quase nunca trabalhou, chegamos à conclusão de que de Gaulle tinha razão.

Vanderlei A. Retondo - Santo André

Pagamento

Participei no dia 27 de novembro do exame promovido pela empresa Cebraspe. Fizemos o credenciamento para trabalhar e disseram que após 15 dias, ou seja, 16 de dezembro, iriam pagar quem trabalhou no Enade2 022. Até agora não pagaram ninguém. Espero que até o fim do ano seja pago.

Fernando Zucatelli - São Caetano

Plano de saúde

Eu, conveniado, com mais de 80 anos de idade, já estou cansado de me dirigir à Notredame Intermédica para cobrar a entrega dos boletos mensais de pagamento que, nos últimos anos, sempre chegam atrasados. Quando tiramos satisfação, os atendentes, inexperientes e mal-educados insistem em enviar via correio eletrônico. Meu acesso à internet é limitadíssimo e com idade avançada, dependo de terceiros para fazê-lo. Não possuo equipamento próprio e apesar dessa situação e das contínuas explicações e reclamações, continuam prejudicando a mim e, talvez, até outros aposentados. Uma falta de respeito e consideração dessa empresa que não dá a mínima para a saúde das pessoas. Pensam que nós, num País subdesenvolvido, onde as pessoas passam necessidades há décadas, têm em sua mente doentia que somos obrigados a possuir os mais diversos tipos de recursos tecnológicos. E o pior, é que esse dilema persiste há anos e nenhuma providência é tomada. Convênio altamente não recomendável.

Manoel Borges - Santo André

Boas-Festas

O Diário agradece e retribui os votos de feliz Natal e próspero ano novo recebidos de Arnaldo Jardim, deputado federal; M. Neto Advogados; Tania Tavares; Teresa de Fátima Vicks; e Danilo Soldan.