Hora de retribuir votos

20/12/2022 | 10:54



Os 12 deputados com domicílio eleitoral no Grande ABC, consagrados pelas urnas, foram diplomados ontem (19), em solenidade ocorrida na Sala São Paulo, na Capital. Com o reconhecimento oficial da Justiça Eleitoral, que convocou a cerimônia, todos estão aptos a tomar posse de seus respectivos mandatos –­ os quatro federais, a partir de 1º de fevereiro; os oito estaduais, um pouco mais à frente, em 15 de março. Espera-se, agora, que os parlamentares atuem para fazer jus à montanha de apoios que conquistaram nas sete cidades. Serão quatro anos de trabalho para retribuirem, na forma de investimentos e projetos destinados à região, a confiança depositada por meio do voto pelos 2,1 milhões de eleitores locais.

Formada por representantes de partidos dos mais diferentes matizes ideológicos, a bancada do Grande ABC reúne as condições necessárias para estabelecer diálogo com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que tomam posse no próximo dia 1º. As conversas serão fundamentais para interessar os chefes do Executivo, paulista e federal, nas demandas acumuladas na região. As sete cidades ficaram esquecidas nas legislaturas mais recentes, dada a fragilidade da bancada regional. Com o fortalecimento da representatividade nas últimas eleições, a realidade tende a se alterar a partir da posse dos novos deputados. Preservar a unidade de atuação é fundamental para o grupo manter a influência.

Há muitos projetos que interessam ao Grande ABC para serem defendidos tanto em São Paulo quanto em Brasília. Tanto a população quanto este Diário estarão de olho em Ana Carolina Serra (Cidadania), Carla Morando (PSDB), Ediane Maria (Psol), Luiz Fernando Teixeira (PT), Thiago Auricchio (PL), Barba (PT), Rômulo Fernandes (PT) e Atila Jacomussi (Solidariedade) na Assembleia Legislativa, assim como em Alex Manente (Cidadania), Luiz Marinho (PT), Marcelo Lima (Solidariedade) e Fernando Marangoni (União Brasil) na Câmara Federal. Após votos dados, urnas apuradas e diplomas expedidos, resta agora aguardar para constatar se eram reais as juras de amor à região que os 12 deputados fizeram durante a campanha.