Noite Feliz: HBO Max estreia seção temática de Natal

Da Redação

Do 33Giga



20/12/2022 | 10:55



Com a chegada do fim do ano, começa oficialmente a temporada em que tudo é emocionante. Um período cheio de reuniões, alegrias, despedidas, desafios que terminam e outros que estão prestes a começar.

Com isso, a HBO Max criou a seção NOITE FELIZ. NATAL NÃO É NATAL SE VOCÊ NÃO ASSISTIR A ALGUMA DESTAS PRODUÇÕES ESPECIAIS (que nominho, não?).

Trata-se de uma coleção de novos filmes e clássicos atemporais, já disponíveis na plataforma, e os melhores episódios de férias de séries. Confira.

NATAL (AO VIVO)

Um trabalho cobiçado se abre em um importante programa de TV matinal mexicano, e o processo de seleção consistirá em competir em desafios extravagantes durante a festa de Natal da equipe de produção. Dois ex-amigos levarão a competição ao extremo, mesmo que os sentimentos entre eles lhes digam o contrário. Produção mexicana original dirigida por Salvador Suárez Obregón e protagonizada por Regina Pavón, Jesús Zavala, Anahí Ahue, Yuriria Del Valle, Esmeralda Soto e Harold Azuara.

Três mulheres exaustas das tarefas domésticas decidem se rebelar contra suas obrigações e o pouco crédito que recebem por criar a festa de Natal perfeita para a família. Para completar, elas devem fazer isso com suas próprias mães em casa. O filme é protagonizado por Susan Sarandon e Mila Kunis.

Da Warner Bros. Pictures e HBO Max vem a comédia familiar, UMA HISTÓRIA DE NATAL NATALINA , a tão esperada sequência do filme A Christmas Story. Agora, Ralphie é um adulto e deve cuidar do Natal e de tudo o que vem com ele, desta vez como um pai. Peter Billingsley retorna ao papel que fez com que meninas e meninos de todas as idades ansiassem pela manhã de Natal como nenhum outro.

Um jovem garoto descobriu os sinos mágicos do Papai Noel em Pleasant Bay, Oregon, o que trouxe um século de prosperidade e paz para a cidade. Agora, os sinos especiais desapareceram antes do Natal e um grupo de jovens deve encontrá-los.

Depois de receber uma oferta de um artigo assinado para a revista online onde ela trabalha, Rebecca McBride vai à sua cidade natal depois de 20 anos para investigar o mistério de uma árvore de Natal cheia de desejos. Lá ela terá a oportunidade de se reconectar com seu passado e recuperar a fé na magia do Natal. Estrelando Jill Wagner, Lucas Bryant e Cassidy Nugent.

O plano de três carteiristas para conseguir o maior roubo de Natal de suas carreiras é frustrado quando o Papai Noel lhes ordena que encontrem três presentes preciosos ou enfrentarão as consequências. Filme mexicano dirigido por Alfonso Iñiguez, estrelado por Diana Bovio, Ricardo Polanco, Paco Rueda e um grande elenco.

Ainda estão disponíveis na plataforma: ACAMPAMENTO NOEL, NATAL EM 8 BITS, TITIO NOEL, UM NATAL EM HOLLYWOOD, NATAL SEM FILTRO, O NATAL FOI CANCELADO, UM NATAL MUITO MUITO LOUCO, ALF, O ETEIMOSO: ESPECIAL DE NATAL.

Há ainda a lista de EPISÓDIOS DE NATAL PARA ASSISTIR ENQUANTO VOCÊ ESCREVE PARA O PAPAI NOEL. Uma coleção especial para reviver os episódios de férias mais inesquecíveis das séries que roubaram seu coração.

FRIENDS

Uma das séries de maior sucesso, amada por sua comunidade de fãs ao redor do mundo. FRIENDS é uma comédia sofisticada e espirituosa que olha dentro dos corações e mentes de um grupo de amigos que vivem em Nova York. Estrelada por Lisa Kudrow, Courteney Cox Arquette, Matt LeBlanc, Jennifer Aniston, Matthew Perry e David Schwimmer.

Temporada 1 – Episódio 10: The One With the Monkey

Temporada 2 – Episódio 9: The One With Phoebe’s Dad

Temporada 3 – Episódio 10: The One Where Rachel Quits

Temporada 4 – Episódio 10: The One With The Girl From Poughkeepsie

Temporada 5 – Episódio 10: The One With The Inappropriate Sister

Temporada 6 – Episódio 10: The One With The Routine

Temporada 7

Episódio 9: The One With All The Candy

Episódio 10: The One With The Holiday Armadillo

Temporada 8 – Episódio 11: The One With Ross’s Step Forward

Temporada 9 – Episódio 10: The One With Christmas In Tulsa

THE BIG BANG THEORY

Leonard e Sheldon são físicos brilhantes, o tipo de “mentes maravilhas” que entendem como o universo funciona. Mas nenhum desses gênios os ajuda a interagir com as pessoas, especialmente com as mulheres. Tudo muda quando uma bela e pouco convencional garota chamada Penny se muda para o apartamento ao lado. Estrelando Johnny Galecki, Jim Parsons, Kaley Cuoco, Simon Helberg, Kunal Nayyar, Mayim Bialik, Melissa Rauch, Jonathan Galecki e Kevin Sussman.

Temporada 2 – Episódio 11: The Bath Item Gift Hypothesis

Temporada 3 – Episódio 11: The Maternal Congruence

Temporada 6 – Episódio 11: The Santa Simulation

Temporada 7 – Episódio 11: The Cooper Extraction

Temporada 10 – Episódio 12: The Holiday Summation

THE OFFICE

Michael Scott, gerente regional da Dunder Mifflin, lidera sua equipe em uma jornada através de comportamentos inadequados, comentários bem intencionados, mas mal orientados, e uma miríade de técnicas de má gestão. Michael não tem ideia de que seus funcionários mal conseguem suportá-lo. De acordo com ele, ele é seu guru, seu mentor e seu amigo. Sua equipe inclui Dwight Schrute, seu dedicado mas irritante assistente; Pam, a recepcionista; e Jim, o simpático representante de vendas. Estrelando Steve Carell, John Krasinski, B.J. Novak, Rainn Wilson, Jenna Fischer, Catherine Tate, Ed Helms e Leslie David Baker.

Temporada 2 – Episódio 10: Christmas Party

Temporada 3

Episódio 10: A Benihana Christmas Part 1

Episódio 11: A Benihana Christmas Part 2

Temporada 5 – Episódio 11: Moroccan Christmas

Temporada 6 – Episódio 13: Secret Santa

Temporada 7

Episódio 11: Classy Christmas Part 1

Episódio 12: Classy Christmas Part 2

Temporada 8 – Episódio 10: Christmas Wishes

Temporada 9 – Episódio 9: Dwight Christmas

Encontre outros especiais de Natal de TWO AND A HALF MEN, RICK AND MORTY, HOUSE, UM MALUCO NO PEDAÇO, THE VAMPIRE DIARIES, MAD MEN, BATMAN: THE ANIMATED SERIES, ROBOT CHICKEN, 2 BROKE GIRLS, HART OF DIXIE, STARSTRUCK.