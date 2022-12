Filme nacional ‘Marte Um’ e Mostra Voz Tamanha são atrações da Escola Livre de Cinema e Vídeo

Da Redação



20/12/2022 | 10:42



Nesta semana o público terá a oportunidade de conferir em Santo André o filme nacional escolhido para representar o Brasil no Oscar 2023. Trata-se de ‘Marte Um’, produção de 2022 do diretor Gabriel Martins. A exibição será na ELCV (Escola Livre de Cinema e Vídeo) nesta terça-feira (20), às 17h30, e será seguida de um bate-papo com o professor Celso Sabadin.

No mesmo dia, a ELCV dá início à Mostra Voz Tamanha, com a apresentação de quatro produções baseadas na vida de grandes cantores. ‘Rocketman’, que retrata a carreira de Elton John, abre a programação às 14h. Serão exibidos ainda ‘Get on Up - A história de James Brown’, dia 21, às 17h; ‘Ray’, sobre a vida de Ray Charles, dia 22, às 17h, e ‘Respect - A história de Aretha Franklin’, dia 22, às 20h. As exibições integram a parceria da ELCV com o MIS (Museu da Imagem e do Som), através do projeto Pontos MIS. Atividades gratuitas.

‘Marte um’, filme escolhido para representar o Brasil no Oscar 2023, será exibido na ELCV no dia 20, às 17h30. No enredo, acompanhamos o cotidiano e os sonhos dos Martins, uma família negra de classe média baixa de Contagem, Minas Gerais. Wellington, o pai, é porteiro em um condomínio de elite. Tércia, a mãe, trabalha como diarista. Eunice, a filha mais velha, está na faculdade e encontra um novo amor. E Deivinho, o caçula, sonha em ser um astrofísico e colonizar Marte, mas seu pai quer que ele se torne um jogador profissional. Direção: Gabriel Martins. (Brasil, 2022, 115’, indicação: 16 anos). Após a exibição, o professor e cineasta Celso Sabadin participará de bate-papo com o público.

Celso Sabadin é jornalista e publicitário e desenvolve intensa atividade profissional na área do audiovisual desde 1979. Ministra cursos livres e oficinas de História, Linguagem e Crítica Cinematográfica na rede de Oficinas Culturais da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, na rede de bibliotecas públicas do município de São Paulo. É autor dos livros ‘Vocês ainda não ouviram nada – a barulhenta história do Cinema Mudo’, ‘Éramos apenas paulistas’, biografia do cineasta Francisco Ramalho Jr., e ‘O Cinema como Ofício’, biografia do cineasta Jeremias Moreira.

Mostra Voz Tamanha – Também no dia 20, às 14h, terá início a Mostra Voz Tamanha, que apresentará quatro produções baseadas na vida de grandes cantores. ‘Rocketman’ abre a programação, às 14h. O longa acompanha a trajetória de Reginald Dwight, um tímido jovem do Reino Unido que trilhou seu caminho até se consolidar como um dos maiores cantores da música pop: Elton John. O filme apresenta os difíceis e marcantes momentos da vida do superstar internacional. Direção: Dexter Fletcher. (EUA, Reino Unido e Irlanda do Norte, 2019, 119’, indicação: 16 anos).

‘Get on Up - A história de James Brown’, do diretor Tate Taylor, será a atração do dia 21, às 17h. O filme mostra a vida do rei do Soul: James Brown. Estrelado por Chadwick Boseman, a obra retrata a trajetória do cantor desde sua infância pobre até se tornar um dos nomes mais influentes do Soul Music e do R&B (Rhythm and Blues). (EUA, 2014, 138’, indicação: 14 anos).

No dia 22, às 17h, será exibido ‘Ray’, do diretor Taylor Hackford, sobre a vida do lendário cantor de R&B Ray Charles. No drama, conhecemos a vida do cantor que ficou cego aos sete anos de idade ao testemunhar a morte de seu irmão mais novo e que anos mais tarde se tornou um grande pianista e cantor com estilo único e revolucionário. (EUA, 2005, 152’, indicação: 16 anos).

E em seguida, às 20h, a atração será ‘Respect - A história de Aretha Franklin’, do diretor Liesl Tommy, sobre a vida da rainha do Soul. Cantando estilos como gospel, R&B e soul, Aretha Franklin venceu oito Grammy Awards e foi a primeira mulher a entrar para a Rock and Roll Hall of Fame. No filme, acompanhamos sua carreira, desde a infância, participando de corais da igreja, até sua ascensão como um dos maiores ícones da música. (EUA, 2021, 145’. Indicação: 14 anos).

Serviço:

Exibição de ‘Marte Um’, filme brasileiro indicado ao Oscar 2023, com bate-papo em seguida com o diretor Celso Sabadin

Dia: 20/12/22 (terça-feira)

Horário: 17h

Indicação: 16 anos

Mostra Voz Tamanha – filmes baseados na vida de grandes cantores

Dia: 20 (terça-feira), 14h - ‘Rocketman’, baseado na vida de Elton John. Indicação: 16 anos

Dia: 21 (quarta-feira), 17h - ‘Get on Up - A história de James Brown’. Indicação: 14 anos

Dia: 22 (quinta-feira), 17h - ‘Ray’, sobre a vida do cantor Ray Charles. Indicação: 16 anos

Dia: 22 (quinta-feira), 20h - ‘Respect - A história de Aretha Franklin’. Indicação: 14 anos

Local: Escola Livre de Cinema e Vídeo

Endereço: Avenida Utinga, 136 - Vila Metalúrgica

As exibições integram a parceria da ELCV com o MIS (Museu da Imagem e do Som, através do projeto Pontos MIS). Atividades gratuitas.