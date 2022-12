Copa Uniligas de Futsal tem confrontos definidos

Da Redação



20/12/2022



Representantes dos principais times amadores de futsal do Grande ABC estiveram presentes em um congresso técnico, realizado na Caravanas Churrascaria e Pizzaria em São Bernardo, onde ocorreu o sorteio com o chaveamento dos clubes da edição 2023 da Copa Uniligas de Futsal.

O torneio começa na fase de oitavas de final entre os dias 7 e 9 de janeiro, com jogos no Ginásio Joaquim Cambaúva Rabello (em São Caetano) e no Ginásio Poliesportivo de São Bernardo. Em Santo André, o Ginásio Noêmia de Assunção ainda não foi confirmado, pois há uma possibilidade de reforma. A final será realizada em São Bernardo, em data ainda a ser definida.

De Mauá, representam a cidade, o Vila Vitória, Rappa e Atlético Zaíra. De Diadema, participam o Alfa Futsal, Copo Cheio, American Soccer e Real Progresso. Ferrazópolis, Santa Terezinha, AD Independente e Sparta são as equipes que jogam por São Bernardo. Por Santo André, entram em quadra Areião TNT, Vila Sá, Papo Reto e Jardim Silvia. O último representante sai do vencedor do confronto entre o campeão de Ribeirão Pires (que será conhecido na próxima quarta-feira) e a equipe Qbrada, de São Caetano. Esta partida será no dia 6 de janeiro.

"A história da Uniligas nasceu por todo o potencial do futsal não só em Santo André, mas em toda a região. Eu fui o fundador e colocamos os campeões de cada região no torneio, como se fosse uma ''''Champions League'''' da várzea. É uma competição que traz o melhor do que há nas sete cidades. O futsal de Santo André nasceu da várzea", diz Rodolfo Guedes, fundador da Uniligas e diretor do EC Santo André. Jogadores profissionais do futsal da cidade, como Mancini e Xaropinho, começaram disputando o torneio.

Para Rodolfo, a competição "com certeza neste início de 2023 vai marcar história. Considero uma competição única, umas maiores do Estado de São Paulo, mas também nacional".