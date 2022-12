Água Santa anuncia novo zagueiro para a temporada

Pedro Lopes

Especial para Diário



20/12/2022 | 10:27



Seguindo a preparação para o Campeonato Paulista, o Água Santa anunciou na manhã desta segunda-feira (19) a contratação de mais um reforço. Trata-se do experiente zagueiro Joilson, de 31 anos, vindo do Novorizontino.

O jogador disputou a última Série B do Campeonato Brasileiro pelo clube de Novo Horizonte, e além disso, soma passagens por Oeste, Criciúma e Chapecoense, trazendo uma grande experiência para o elenco. O zagueiro afirma que "a expectativa é muito boa, o time vem se formando nessa pré-temporada, o (Thiago) Carpini é um grande treinador e espero fazer um grande trabalho para colher os frutos mais para frente".

O técnico elogiou a aquisição. Para ele, Joilson é "um zagueiro acostumado com grandes jogos, com competições do nível de Série B do Brasileiro, de Campeonato Paulista e isso sem dúvida nos ajudará bastante".