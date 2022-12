Após sucesso com transmissão da Copa do Mundo, Casimiro se casa em cerimônia luxuosa no Rio de Janeiro

20/12/2022 | 10:10



Oficialmente casado! Após fazer um enorme sucesso com a transmissão da Copa do Mundo, o streamer Casimiro Miguel se casou com Anna Beatriz Lima, na última segunda-feira, dia 19.

Com uma cerimônia luxuosa na tradicional Igreja Nossa Senhora do Carmo, Centro do Rio de Janeiro, o casal recebeu o carinho de amigos, famosos e familiares. Para a data tão especial, a noiva optou pelo tradicional vestido branco com renda. Já o noivo usou o famoso terno preto.

Nas redes sociais, Casimiro compartilhou uma foto divertida ao lado da esposa. Vale pontuar que eles estão juntos há dez anos.

Mostrando que caprichou na produção, a festa contou com shows de Sorriso Maroto e Péricles.