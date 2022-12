Agesbec expande complexo logístico em São Bernardo

Ana Caroline Enis

Especial para o Diário



20/12/2022 | 09:19



O Grupo Drago, empresa no setor de armazenamento de cargas que controla o Agesbec (Armazéns Gerais e Entrepostos São Bernardo), tem seu portfólio expandido com mais um centro de distribuição no bairro Demarchi, em São Bernardo. Agora, o bairro concentra quatro estruturas destinadas à logística e armazenamento de produtos importados e exportados, compostas por um porto seco, um pátio regulador e centros de distribuição, todos da Agesbec, totalizando 236 mil m².

De acordo com Ricardo Drago, diretor-presidente da Agesbec, os investimentos estruturais para o complexo logístico são estimados, inicialmente, em R$ 1,5 milhão. Dentro de 12 meses, quando o centro estiver em completo funcionamento, o grupo prevê a criação de 40 empregos diretos e aproximadamente 200 empregos indiretos na região.

Um dos maiores destaques da Agesbec, o porto seco é uma estação aduaneira de depósitos alfandegados, ou seja, local para armazenar grandes quantidades de produtos que foram importados ou serão exportados, mas localizado fora dos portos marítimos, conectado por rodovias. Segundo Drago, o porto seco da empresa era localizado, até 2020, no Centro de São Bernardo, porém, pensando em atender de forma diferenciada o fluxo logístico e a cadeia de suprimentos do Grande ABC, toda a planta passou por um processo de reestruturação. Então, deu-se início à elaboração do complexo logístico, que integra todos os serviços oferecidos em um só bairro.

O diretor-presidente conta que a reedição das estruturas foi idealizada em comemoração aos 50 anos da Agesbec, que "celebrou reafirmando seu posicionamento de mercado em ser uma plataforma internacional segura e de soluções logísticas, além de funcionar como aparelho estratégico do desenvolvimento econômico do Grande ABC".

LOCALIZAÇÃO

A região escolhida para concentrar os centros distribuidores integrados é conhecida como um importante eixo logístico do Estado de São Paulo. Ao lado das grandes rodovias Anchieta e Imigrantes e próximo ao Rodoanel, o ponto serve de incentivo para atrair empresas com as mais variadas mercadorias, além de permitir o fácil acesso para abastecimento no Grande ABC, Capital, demais regiões metropolitanas de São Paulo e Litoral Sul do Estado.

O espaço oferece, ainda, ambientes para reuniões, espaços para armazenamento de mercadorias, garagem privativa, estacionamento para veículos de cargas, estacionamento para visitantes e portaria com segurança 24h.