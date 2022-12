Edney Silvestre se emociona ao se despedir da Globo e recebe carinho de famosos: Isso não é um adeus, isso é um tchau com a minha gratidão

20/12/2022 | 09:10



Na última segunda-feira, dia 19, Edney Silvestre anunciou a sua saída da TV Globo através de um vídeo compartilhado nas redes sociais. Ao fazer o anúncio, o jornalista veterano relembrou a carreira e todos os momentos marcantes que vivenciou desde a sua estreia na emissora.

- A primeira vez que você me viu na telinha da Globo, seguramente eu estava vestindo assim, de paletó, gravata, bem formal. Possivelmente usando um sobretudo também, pois era uma noite fria de inverno, em dezembro, em plena Broadway, num espaço aberto, com um vento de cortar as orelhas? Foi assim a minha estreia. Falando da força da presença de atores e autores negros no teatro americano após décadas de racismo e preconceito. Isso foi hás 26 anos, tudo passa. Hoje eu venho aqui para me despedir. Hoje eu estou aqui, depois de cobrir os atentados terroristas de 11 de setembro, em Nova Iorque, depois de uma série de reportagens no Iraque, depois de entrevistar grandes estrelas de Hollywood e do cinema europeu. Depois de cobrir o Oscar, depois de entrevistas com formidáveis ganhadores e ganhadoras do Prêmio Nobel de Literatura e mostrar o melhor de nós, brasileiros e brasileiras, eu estou partindo.

Em seguida, garantiu que ainda continuará entregando muitos trabalhos.

- Na telinha da Globo, você não vai me ver mais, a não ser que seja em reprises, é claro. Mas você vai me ver em palestras, em apresentações de eventos, em conferências, em aulas, em peças de teatro, em musicais, em uma nova minissérie e, especialmente, nos meus livros. Não apenas nos meus romances e livros de contos, como o recém lançado Pequenas Vinganças, mas também em livros de reportagens. A razão de eu estar aqui hoje, é para agradecer pelos 26 anos de apoio, de palavras generosas, de carinho. Isso não é um adeus, isso é um tchau com a minha gratidão. Então, um até breve ou um até já.

O repórter recebeu inúmeras mensagens de carinho na sessão de comentários da publicação. Fábio Assunção declarou a admiração que tem por Edney:

Edney. Sou muito seu fã. Sempre te verei ou lerei, aonde você estiver. E seguiremos com nossas conversas lindas!!!! Parabéns por ter cumprido brilhantemente essa etapa de 26 anos!!!!

Também jornalista, Márcio Gomes escreveu algumas palavras ao colega de profissão:

A gente pensa em correspondente, lembra de Edney. E não é só isso: um profissional multi talentoso, mestre no que faz. Claro que vamos continuar tendo Edney por aí!

Outros famosos também deixaram muitos elogios para Edney:

Craque. Muso. Que grande prazer é conhecer você, escreveu Ana Paula Padrão.

Meu querido você estará brilhando sempre , seja em que formato for , você é uma estrela de brilho máximo e certamente nos brindará com seu talento mais breve do que imagina, te amo, declarou Beth Goulart.

Meu querido, não existe despedida para você, porque está sempre presente na nossa memória, e principalmente nos nossos corações! Sigamos juntos e quando pudermos, sempre daremos ótimas gargalhadas desses tempos ! Muita Luzzzzzz meu querido! Parabéns!!!!! disse Cissa Guimarães

Quero ver uma novela sua! Logo!!!!, desejou Boninho.