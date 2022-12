Casa Branca: Biden irá assinar lei de defesa nacional ainda nesta semana

19/12/2022 | 21:24



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deverá assinar ainda nesta semana a lei de defesa nacional para o próximo ano fiscal no país. Segundo a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, há pontos nos quais o democrata não concorda com o projeto apoiado pelo legislativo, como a ideia republicana de reverter o mandato que obriga a vacinação para as tropas.

Em coletiva de imprensa, a representante disse que a assinatura deve prosseguir ainda assim, e indicou que, no caso da imunização, mais de 98% das tropas na ativa já estão vacinados contra a covid-19, o que chamou de "maioria esmagadora".

Questionada se a Casa Branca planeja fazer alguma coisa para ajustar as regras da Lei de Redução da Inflação para acomodar França e Alemanha, países que pediram aos EUA que concedessem à Europa isenções comerciais, Jean-Pierre afirmou que não há nada de novo para compartilhar até o momento, e que Washington segue conversando com os aliados europeus no tema.