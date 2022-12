Bolsas de NY fecham em baixa, com aversão por ativos de risco e possível recessão

19/12/2022 | 18:20



Os mercados acionários de Nova York fecharam em território negativo, com aversão a ativos de risco por parte de investidores sendo alimentada pela piora na confiança das construtoras americanas, que contribui para a perspectiva de recessão no país em 2023.

O índice Dow Jones fechou em queda de 0,49%, em 32.757,54 pontos, o S&P 500 caiu 0,90%, aos 3.817,66 pontos e o Nasdaq recuou 1,49%, aos 10.546,03 pontos. Hoje, quase todos os 11 subíndices do S&P 500 fecharam em baixa, com energia como a exceção.

Contrariando as expectativas dos analistas, o índice de confiança das construtoras dos Estados Unidos recuou em dezembro, pesando nos negócios nas bolsas americanas. Segundo a Oxford Economics, o índice está apenas um ponto acima do nível mais baixo desde o início da pandemia e as "condições sombrias para o setor persistirão em 2023".

De acordo com análise da Capital Economics, os investidores parecem ter precificado uma perspectiva mais pessimista. "Consequentemente, esperamos que os ativos de risco fiquem sob maior pressão nos próximos meses", diz ela.

Já o Goldman Sachs indica que o efeito das altas de juros do Federal Reserve (Fed) na atividade econômica americana pode chegar antes do previsto. O banco aponta que, caso o aperto monetário e fiscal em 2023 não seja suficiente para manter o crescimento abaixo do potencial, o BC americano poderá ter de elevar os juros acima de sua previsão atual, de entre 5,00% e 5,25%.

A Disney fechou em baixa de 4,79%, com investidores reagindo à notícia de que a sequência do filme Avatar ficou aquém das estimativas do fim de semana de abertura. Já a Microsoft fechou em queda de 1,73% após a empresa indicar que irá contestar o processo da Comissão Federal de Comércio para bloquear a compra da empresa Activision Blizzard. A Meta, por sua vez, caiu 4,14%, após a acusação da União Europeia contra a empresa de violação de regras antitruste em anúncios classificados.

Outra queda em foco desta segunda-feira foi a da empresa Honeywell, que fechou em baixa de 0,16% após a Securities and Exchange Commission (SEC) anunciar acusações contra a empresa por violações da Lei de Práticas Corruptas no Exterior em supostos esquemas de propina ocorridos no Brasil e na Argélia.

As ações das empresas sob o comando do empresário Elon Musk sofreram perdas nesta segunda, após o CEO do Twitter e da Tesla tuitar uma enquete perguntando se deveria seguir como CEO da plataforma e usuários definirem que não. Nesta segunda-feira, Tesla recuou 0,24%, após ter chegado a subir em parte do pregão.