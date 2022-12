Amber Heard e Johnny Depp fecham acordo após batalha jurídica

19/12/2022 | 18:10



Tudo em paz? Amber Heard e Johnny Depp fizeram um acordo extrajudicial no qual ambos desistem de recorrer de decisões judiciais que favoreceram a outra parte. A atriz terá que pagar mais de cinco milhões de reais ao ator, que decidiu doar o valor para diferentes instituições de caridade.

Em nota ao Deadline, a equipe de Depp falou sobre a decisão do ator:

Estamos felizes de fechar formalmente a porta deste capítulo doloroso para o senhor Depp, que deixou claro ao longo de todo o processo que sua prioridade era trazer a verdade à tona. A decisão unânime do júri a favor do senhor Depp contra a senhorita Heard segue valendo. O pagamento de US$ 1 milhão ?que o senhor Depp vai doar (mesmo) para a caridade? reforça que a senhorita Heard reconhece a conclusão da busca por justiça rigorosa do sistema legal.

Nas redes sociais, Amber se pronunciou e explicou o motivo de ter aceitado fazer um acordo com o seu ex-marido:

Eu defendi a minha verdade e, ao fazer isso, tive minha vida destruída. Os ataques que sofri na rede social são uma versão amplificada das maneiras com que mulheres são vitimizadas quando denunciam seus agressores. Agora eu tenho a oportunidade de sair de algo do qual estou tentando me livrar há seis anos, em termos com os quais consigo concordar.

Em seguida, a atriz contou que perdeu a esperança no sistema legal, e que só quer aproveitar a sua vida de maneira produtiva:

Isso não é uma admissão. Isso não é um ato de concessão. Não há nenhuma restrição ou amarras para respeitar a minha voz daqui para a frente. Eu tomei essa decisão após perder a fé no sistema legal norte-americano, no qual meu depoimento serviu como entretenimento e munição para as redes sociais. Mas o tempo é precioso e eu quero passar o meu de maneira produtiva e com propósito.