Ribeirão Pires coloca mais de 50 policiais e guardas nas ruas para 'vigiar' comércio no fim do ano

Em uma parceria para tentar diminuir os índices de criminalidade em Ribeirão Pires neste fim de ano, a PM (Polícia Militar) e a GCM (Guarda Civil Municipal) iniciaram, nesta segunda-feira (19), a ''Operação Natal Seguro''. Ao todo, serão mais de 50 militares e guardas nas ruas até o dia 31 de dezembro.

O capitão Jesus, da 2ª Companhia do 30° BPM/M (Batalhão de Polícia Militar Metropolitano), destacou a importância da ação. “Acabamos redirecionando parte do nosso efetivo por conta da demanda que há no comércio devido às festividades, tanto do Natal quanto do Ano Novo. Temos que atuar com o intuito da prevenção, além da efetividade da segurança para não acontecer uma elevação dos crimes na cidade”, avaliou.

Do total, a operação será formada em mais da metade por policiais militares, número 8% maior que na ação do ano passado. O reforço na segurança ainda deve contar com 11 viaturas da PM e da Base Comunitária Móvel, assim como seis viaturas e duas motos da GCM.

O prefeito eleito Guto Volpi (PL) participou do lançamento da operação e reforçou a necessidade de integração entre forças. “No momento em que a sociedade recebe o décimo terceiro e a economia tem a intenção de consumo e de investimentos, a Polícia Militar e a GCM se unem para a prevenção de segurança pública. Vamos deixar esse período de compras mais seguro”, destaca Volpi.