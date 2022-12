Murilo Benício aparece ao lado de namorada em foto com outros famosos

19/12/2022 | 16:10



O amor está no ar! Apesar do Brasil ter sido eliminado na Copa do Mundo de 2022, muitos brasileiros continuaram acompanhando os jogos e torcendo para outros times. No último domingo, dia 18, o campeão foi decidido, e alguns famosos aproveitaram para se juntarem e assistirem à disputa.

Regina Casé usou suas redes para compartilhar o grande grupo que assistiu a vitória da Argentina. Mas, apesar da junção de muitos rostos conhecidos causar espanto, quem roubou a cena foi Murilo Benício. Isso porque o ator apareceu ao lado da namorada, Cecília Malan. Vale lembrar que durante a premiação Melhores do Ano, da TV Globo, o artista assumiu o romance e deixou bem claro que estão felizes.

Que jogo! Que torcida! Valeu Mocidade Independente de Paula e Miguel. Que delícia! Quero ver quem reconhece mais seguidores. Quem está aí na foto que você conhece?, escreveu a apresentadora.

Vale lembrar que a dupla namora à distância. Isso porque Murilo mora no Rio de Janeiro e Cecília é correspondente da emissora em Londres.