Claudia Rodrigues coloca imóveis à venda para custear cirurgia de R$ 26 milhões

19/12/2022 | 15:57



Em entrevista ao O Globo, Claudia Rodrigues contou que vai fazer uma cirurgia para remediar algumas sequelas provocadas pela esclerose múltipla, doença com a qual ela foi diagnosticada em 2006. A esperança é que, depois de passar pelo procedimento, a atriz possa voltar a trabalhar. "Estou bem animada. Essa cirurgia vai sarar minhas sequelas. É genial", disse.

A cirurgia vai ser realizada nos EUA, entre os meses de março e abril. Adriane Bonato, namorada da atriz, explicou que a operação é nova e utiliza uma tecnologia que dispensa a abertura de qualquer parte do corpo do paciente. "O médico mapeia o corpo, vê o que falta de vitaminas etc, para poder equilibrar a pessoa novamente. É tudo feito através de um software. Não tem anestesia, não tem corte. Nada invasivo", contou.

O investimento é alto, tanto quanto as expectativas - a cirurgia vai custar US$ 5 milhões ou R$ 26,5 milhões. Para conseguir pagar pelo procedimento, a atriz colocou alguns de seus imóveis à venda. "Só precisamos adaptar o pagamento. Até porque, tendo a melhora esperada, ela vai voltar a fazer o que mais gosta, que são os espetáculos dela, e vai voltar a ganhar dinheiro. Eu também volto a trabalhar. E a gente paga isso", disse Adriane.

O plano é que Cláudia volte aos palcos dois dias após receber alta, revelou Adriane. Elas querem fazer um espetáculo em que possam falar da doença e levar uma palavra de esperança para as pessoas. "Seremos eu e ela no palco falando da esclerose múltipla, do tratamento até aqui e dos resultados que ela teve. A ideia é usá-la como exemplo para contribuir com outras pessoas", afirmou.